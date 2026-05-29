Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga (AS) vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla, piektdien intervijā LTV "Rīta panorāmai" sprieda Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Politiķis neizslēdza, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu.
Skaidrojot premjera nominācijas izvēli, Rinkēvičs klāstīja, ka viņam šķitis svarīgi atbildību par valdību uzticēt tā brīža opozīcijas partijai. Kulbergā viņš saskatot enerģiju un darbaspējas.
Rinkēvičs izvairījās sniegt vērtējumu par Zaļo un zemnieku savienības palikšanu Zemkopības ministrijas vadībā, lai arī šī politiskā spēka vadības laikā sākusies kokrūpnieku lieta. Rinkēviča traktējumā, politisko atbildību šajā lietā novērtēšot vēlētāji, bet tiesisko atbildību — izmeklētāji, savukārt prezidentam esot jābūt neitrālam un jāizvairās no partiju savstarpējiem ķīviņiem.
Prezidents sprieda, ka jaunajai valdībai stāv priekšā daudz darbu drošības jomā, vienlaikus viņš nedomā, ka risinājumi tiks panākti ātri.
Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvijā arvien jābūt gataviem provokācijām, apdraudējumiem un sabotāžas aktiem no Krievijas puses. "Diemžēl, tuvākajā laikā šī situācija nebūs laba," pauda prezidents, vienlaikus piebilstot, ka pašlaik nekas neliecina, ka Krievija gatavotu pilna apjoma iebrukumu vēl kādā valstī.
