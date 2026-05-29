Harijs Vītoliņš: Bija iespējas uzvarēt šo maču

Latvijas valstsvienībai bija labas iespējas iekļūt pasaules čempionāta pusfinālā, bet pievīla momentu realizācija, ceturtdien pēc zaudējuma Norvēģijai meistarsacīkšu ceturtdaļfinālā sacīja Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
"Tā sanāca, ko es varu pateikt. Momentu mums bija pietiekami daudz, lai ne tikai vienus vārtus iemestu, bet šoreiz neiemetām," pēc spēles sarūgtinājumu neslēpa valstsvienības galvenais treneris. "Šai komandai bija raksturs, žēl, ka tā, varbūt viņi bija pelnījuši tikt tālāk."
Valstsvienības stūrmanis piebilda, ka daudzi Latvijas izlasē pirmo reizi spēlēja tik augstā līmenī, turklāt visi ar ļoti lielu atbildības sajūtu.
"Darījām visu, šoreiz mazliet kaut kur nepaveicās," teica Vītoliņš. "Bez gūtiem vārtiem nevar vinnēt. Tajā pašā laikā puiši cīnījās līdz galam — liela pateicība viņiem par to."
Galvenais treneris atzīmēja, ka čempionātā sevi apliecināja jauni līderi — komandas kapteinis Rūdolfs Balcers aizvadīja "sensacionālu" turnīru, līdera lomu uzņēmās arī pirmo gadu izlasē spēlējošais Vilmanis, labu turnīru aizvadīja Deniss Smirnovs, kuram esot bijusi ne visai laba sezona. "Es domāju, ka katrs spēlētājs šajā čempionātā parādīja sevi pavisam no citas puses, un daudzi spēlēja pēc traumām. Domāju, ka kopsummā katrs veica soli uz priekšu," teica treneris.
Tralmaks: Pietrūka kaut kādu mazo, "neglīto" vārtu
Latvijas hokeja izlasei ceturtdien pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā pietrūka jebkādā veidā gūtu vārtu, pēc mača teica valstsvienības uzbrucējs Eduards Tralmaks.
"Līderiem jāuzņemas kaut kāda vaina. Sākot jau ar mani — ir jāmet vārti, kad tie ir visvairāk vajadzīgi. Kad rezultāts ir 8:1 vai 6:0, visi var iemest, taču galvenais ir tas, ko tu izdari tad, kad tev vajag. Pietrūka kaut kādu mazo, "neglīto" vārtu. Ja būtu vienu iemetuši, rastos pārliecība un spēle aizietu. Ceturtdaļfinālā visu var izšķirt viens metiens pa vārtiem," stāstīja Tralmaks.
"Mums ir jaunas asinis, kas nāk iekšā izlasē, un visi ir gatavi spēlēt. Šodien, jā, pietrūka, bet mēs spēlējām labu hokeju. Viņiem paveicās, jo tie vieni vārti bija pēc mazas kļūdiņas. Spēlējām kā līdzīgs ar līdzīgu, ja ne pat labāk. Tas ir labs sākums, lai veidotu nākamās izlases un nebaidītos iesaistīt spēlētājus," turpināja uzbrucējs.