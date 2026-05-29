#hokejisti #sacensības #sportisti #treneri

Harijs Vītoliņš: Bija iespējas uzvarēt šo maču

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 29. maijs, 08:47
Latvijas hokeja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Foto: Zane Bitere/LETA

Latvijas valstsvienībai bija labas iespējas iekļūt pasaules čempionāta pusfinālā, bet pievīla momentu realizācija, ceturtdien pēc zaudējuma Norvēģijai meistarsacīkšu ceturtdaļfinālā sacīja Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.

"Tā sanāca, ko es varu pateikt. Momentu mums bija pietiekami daudz, lai ne tikai vienus vārtus iemestu, bet šoreiz neiemetām," pēc spēles sarūgtinājumu neslēpa valstsvienības galvenais treneris. "Šai komandai bija raksturs, žēl, ka tā, varbūt viņi bija pelnījuši tikt tālāk."

Valstsvienības stūrmanis piebilda, ka daudzi Latvijas izlasē pirmo reizi spēlēja tik augstā līmenī, turklāt visi ar ļoti lielu atbildības sajūtu.

"Darījām visu, šoreiz mazliet kaut kur nepaveicās," teica Vītoliņš. "Bez gūtiem vārtiem nevar vinnēt. Tajā pašā laikā puiši cīnījās līdz galam — liela pateicība viņiem par to."

Galvenais treneris atzīmēja, ka čempionātā sevi apliecināja jauni līderi — komandas kapteinis Rūdolfs Balcers aizvadīja "sensacionālu" turnīru, līdera lomu uzņēmās arī pirmo gadu izlasē spēlējošais Vilmanis, labu turnīru aizvadīja Deniss Smirnovs, kuram esot bijusi ne visai laba sezona. "Es domāju, ka katrs spēlētājs šajā čempionātā parādīja sevi pavisam no citas puses, un daudzi spēlēja pēc traumām. Domāju, ka kopsummā katrs veica soli uz priekšu," teica treneris.

Tralmaks: Pietrūka kaut kādu mazo, "neglīto" vārtu

Latvijas hokeja izlasei ceturtdien pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā pietrūka jebkādā veidā gūtu vārtu, pēc mača teica valstsvienības uzbrucējs Eduards Tralmaks.

"Līderiem jāuzņemas kaut kāda vaina. Sākot jau ar mani — ir jāmet vārti, kad tie ir visvairāk vajadzīgi. Kad rezultāts ir 8:1 vai 6:0, visi var iemest, taču galvenais ir tas, ko tu izdari tad, kad tev vajag. Pietrūka kaut kādu mazo, "neglīto" vārtu. Ja būtu vienu iemetuši, rastos pārliecība un spēle aizietu. Ceturtdaļfinālā visu var izšķirt viens metiens pa vārtiem," stāstīja Tralmaks.

"Mums ir jaunas asinis, kas nāk iekšā izlasē, un visi ir gatavi spēlēt. Šodien, jā, pietrūka, bet mēs spēlējām labu hokeju. Viņiem paveicās, jo tie vieni vārti bija pēc mazas kļūdiņas. Spēlējām kā līdzīgs ar līdzīgu, ja ne pat labāk. Tas ir labs sākums, lai veidotu nākamās izlases un nebaidītos iesaistīt spēlētājus," turpināja uzbrucējs.

Egle: Mums bija fenomenāla iespēja, ko palaidām garām

Latvijas hokeja izlasei ceturtdien pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā bija lieliska iespēja iekļūt pusfinālā, taču latvieši to neizmantoja, secināja uzbrucējs Haralds Egle.

"Tāds ir hokejs. Nevar teikt, ka mēs kādā brīdī būtu bijuši sliktāki. Šodien viņiem iekrita, bet mums — nē. Bijām labi sagatavojušies, zinājām, ko viņi darīs un bijām gatavi izmaiņām. Momenti, uzbrukums un metieni bija, bet ripa vārtos nekrita," stāstīja Egle.

"Mums bija fenomenāla iespēja, ko palaidām garām. No otras puses, pašā sākumā neviens neparedzēja, ka mēs te būsim. Plus zīmi varam ielikt, taču ne līdz galam," uz šī gada čempionātu atskatījās Egle.

Cibuļskis: Visai komandai ir liels rūgtums

Visi Latvijas hokeja izlases spēlētāji izjūt rūgtumu pēc zaudējuma pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā, kuru bija pa spēkam pārvarēt, teica valstsvienības aizsargs Oskars Cibuļskis.

"Protams, ka gribējās uzvarēt arī šo spēli un pretinieks bija tāds, kuru varam vinnēt, taču šoreiz viņiem sanāca iemest, bet mums ripa negāja vārtos," sacīja aizsargs, kurš tika atzīts par izlases labāko spēlētāju mačā. "Visai komandai ir liels rūgtums, jo pretinieks bija ņemams un mēs to zinājām. Mēs centāmies, bet nesanāca."

Pieredzējušais aizsargs norādīja, ka kopumā Latvijas izlasei turnīrs izvērtās sekmīgi. "Es domāju, ka daudzi nemaz negaidīja, ka mēs tiksim ceturtdaļfinālā, bet mēs tur tikām," teica 38 gadus vecais spēlētājs. "Man liekas, ka mēs rādījām tīri labu hokeju, uzvarējām arī spēcīgus pretiniekus, bet šodien kaut kā nesanāca."

Cibuļskis norādīja, ka "uz karstām oglēm" nekādus lēmumus par turpmāko spēlēšanu vai nespēlēšanu izlasē nepieņems, bet sacīja, ka neaizstājamu spēlētāju nav. "Nekad pats sevi uz izlasi neesmu aicinājis. Ja Latvijas izlasei esmu nepieciešams, esmu pieejams, es ierodos, bet nav neaizstājamu," teica aizsargs. "Latvijas izlasē ir spēlētāji, kuri, droši vien, mierīgi mani varētu aizstāt."

Latvijas izlase cīņā par vietu pusfinālā ar 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) piekapās norvēģu hokejistiem, turnīru noslēdzot sestajā vietā.

2026. gada pasaules čempionātā Latvijas izlases izcīnītā sestā vieta ir otrais visu laiku labākais valstsvienības sasniegums. Labāks rezultāts bija tikai 2023. gadā, kad Latvijas hokejisti izcīnīja bronzas godalgas.

Pasaules čempionāts hokejā
