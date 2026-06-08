Pirmdien pulksten 9.20 saņemta informācija par iespējamu drona radītu apdraudējumu un iespējamu bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas teritorijā. Pateicoties savlaicīgai un veiksmīgai informācijas apmaiņai starp NATO sabiedrotajiem, Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, jau pulksten 10.05 drons tika notriekts un apdraudējums likvidēts, preses konferencē informēja aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Ministrs pateicās NATO sabiedrotajiem par iesaisti un sekmīgu uzdevuma izpildi.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Latvija turpinās attīstīt savas aizsardzības spējas, lai valsts iedzīvotāji justos droši neatkarīgi no dzīvesvietas — gan Latgalē, gan Rīgā, gan citviet Latvijā.
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis sniedza hronoloģisku notikumu izklāstu par pirmdien Latvijas gaisa telpā konstatēto bezpilota lidaparātu.
Pēc viņa teiktā, NBS sensori sākotnēji liecināja par iespējamu drona virzību Latvijas teritorijas virzienā. Reaģējot uz iespējamo apdraudējumu, pulksten 9.20 Ludzas, Balvu un Alūksnes novados tika izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu.
Vienlaikus pulksten 9.20 tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, lai veiktu patrulēšanu Latvijas austrumu robežas tuvumā. NBS turpināja novērot bezpilota lidaparāta kustību, un sensori liecināja, ka tas virzās Latvijas teritorijā.
Savukārt pulksten 9.40, precizējot drona trajektoriju, Ludzas un Rēzeknes novados tika izsludināts oranžais brīdinājums. Kā norādīja Zdanovskis, NBS rīcībā esošā informācija liecināja, ka
Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijas gaisa telpā ielidojis bezpilota lidaparāts.
Pulksten 10.05 NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas lidmašīnas pēc vizuālas apstiprināšanas iznīcināja dronu, kas bija ielidojis Latvijas teritorijā. Bezpilota lidaparāts tika notriekts Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā.
Jau vēstīts, ka sabiedroto iznīcinātāji pirmdienas rītā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojošo dronu, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS). Dronu notriekuši Francijas iznīcinātāji.
Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu.
Ārvalstu bezpilota lidaparāts Latvijā nonācis Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni.
Sociālajos medijos nonācis video no drona notriekšanas brīža. Video satur necenzētu leksiku.
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