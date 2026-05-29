Otrdien, 2. jūnijā, Eduarda Smiļģa Teātra muzejā Latvijas Teātra darbinieku savienības (LTDS) organizētā ceremonijā, atzīmējot latviešu teātra dzimšanas dienu, tiks pasniegtas Teātra dienas izcilības balvas.
Šī ir LTDS iedibināta tradīcija, kuras kandidātus iesaka Latvijas profesionālie teātri, Latvijas Profesionālā baleta asociācija, Latvijas Kultūras akadēmija un LTDS. Pieteikumus izvērtē un balvu ieguvējus izvēlas LTDS valdes locekļi un pieaicinātie nozares eksperti.
Pēc Latvijas profesionālā teātra scenogrāfu kopienas ierosinājuma no šā gada iedibināta vēl viena jauna Teātra dienas izcilības balva – Andra Freiberga balva, ko piešķirs profesionālu teātra iestudējumu vizuālā tēla autoriem. Andris Freibergs (1938–2022) ir vairāk nekā 200 scenogrāfiju autors. Sava scenogrāfa mūža garumā saņēmis daudz atzinību un balvu par darbību teātrī. Viņa darbi izcēlās ar spēcīgu telpisko domāšanu, simbolismu un emocionālu vizuālo valodu. Paralēli plaši zināmajai un atzinīgi novērtētajai karjerai teātrī, būdams viens no izcilākajiem Latvijas scenogrāfiem, Andris Freibergs 1971. gadā kļuva par Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) scenogrāfijas nodaļas pedagogu. 1994. gadā viņš dibināja LMA Scenogrāfijas katedru.
Lilitas Bērziņas balvu pasniegs Valmieras teātra aktrisei Mārai Mennikai, kuras līdzšinējā 23 gadu profesionālās aktrises pieredze sublimējusies un parādījusies jaunā aktiermeistarības jaudā un kvalitātē aizvadītajās sezonās. Harija Liepiņa balvu saņems Liepājas teātra aktieris Mārtiņš Kalita par plašo aktiermeistarības amplitūdu galvenajās lomās un radošo briedumu spilgtās raksturotāja otrā plāna lomās pēdējo sezonu laikā. Eduarda Smiļģa balvu pasniegs režisoram Pēterim Krilovam par profesionāli spožo un oriģinālo Tenesija Viljamsa "Ilgu tramvaja" iestudējumu Latvijas Nacionālajā teātrī 2025. gadā. Veras Singajevskas balvu saņems Latvijas Leļļu teātra ilggadējā aktrise un režisore Vija Blūzma, kuras gadu gaitā uzkrātās profesionālās zināšanas apvienojumā ar mūsdienīgu un laikmetīgu pieeju bērnu teātrim ir nozīmīgs ieguldījums šī teātra žanra attīstībā. Jēkaba Dubura balva tiks pasniegta Latvijas Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras asociētajai profesorei, aktiermeistarības un režijas pasniedzējai Indrai Rogai. Helēnas Tangijevas-Birznieces balvu saņems Latvijas Nacionālās operas un baleta vadošā soliste Sabīne Strokša par ieguldījumu Latvijas profesionālā baleta attīstībā. Bet pirmā Andra Freiberga balva tiks pasniegta scenogrāfei un māksliniecei Monikai Korpai par izcilu un smalki niansētu vizuālo redzējumu teātra mākslā, kā arī par izcilu sniegumu Eiropas opernamos. Interesenti ir laipni aicināti piedalīties ceremonijā.
Balvas laureātiem pasniegs iepriekšējo gadu apbalvojumu saņēmēji, savukārt ar priekšnesumiem laureātus sveiks balvu saņēmēju kolēģi. Vakarpusē (no pulksten 19 līdz 20.45) notiks labdarības tiešsaistes viktorīna "Teātris", no kuras visi ienākumi tiks novirzīti teātra senioru atbalstam.
