Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) zaudēja Norvēģijai, kas pirmo reizi iekļuva pusfinālā.
Pirms tam pusfinālā vietas nodrošināja Kanādas un Somijas izlases, bet par pēdējo ceļazīmi uz finālu šobrīd cīnās Šveice un Zviedrija.
Latvijas hokejisti pa Henrika Heukelanna vārtiem meta 34 reizes, bet Kristers Gudļevskis atvairīja 22 no 23 metieniem, norvēģiem pēdējo ripu metot tukšos vārtos. Trešajā periodā Latvijas hokejistiem bija ievērojami vairāk metienu (19:4).
Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis.
Latvijas izlasē par turnīra trīs labākajiem spēlētājiem tika atzīti Gudļevskis, kā arī uzbrucēji Rūdolfs Balcers un Sandis Vilmanis.
Pirmās desmit minūtes aizritēja piesardzīgā spēlē un, tuvojoties perioda vidum, pirmā iespēja gūt vārtus bija latviešiem, kad metienu izdarīja Oskars Cibuļskis. Trešdaļas otrajā pusē vienā no epizodēm Patriks Elvsvēns tika pie iespējas izdarīt metienu pa Latvijas izlases vārtiem, taču Kristers Gudļevskis bija uzdevumu augstumos un tvēra ripu.
Tuvu perioda beigām Sandis Vilmanis slidoja uz vārtu priekšu, bet aktīvā spēle tika vērtēta kā noteikumu pārkāpums un Latvijas izlase pirmo reizi spēlēja mazākumā. Tajā latvieši nosargāja vārtus neskartus, sekmīgi spēlējot Gudļevskim. Trešdaļas beigās norvēģu vārtsargs Henriks Heukelanns liedza Vilmanim no vārtu priekšas raidīt ripu tīklā.
Otrā perioda pirmajās minūtēs spēle lielākoties ritēja Norvēģijas izlases aizsardzības zonā, bet pirmie metieni pa Gudļevska vārtiem tika izdarīti sestajā minūtē. Perioda astotajā minūtē Tīnuss Koblars izmantoja Latvijas izlases apjukumu aizsardzības zonā un ar plaukstas metienu raidīja ripu vārtos.
Pusminūti vēlāk Roberts Mamčics par pretinieka turēšanu atstāja Latvijas izlasi mazākumā, kurā arī šoreiz pretinieki nespēja izmainīt rezultātu. Perioda vidū Alberts Šmits deva Latvijas izlasei pirmo iespēju spēlēt vairākumā. Aizritēja viena minūte, līdz Latvijas hokejisti varēja nostāties pretinieku aizsardzības zonā, taču labas iespējas izlīdzināt rezultātu nebija.
Tiesa, uzreiz pēc iesaistīšanās spēlē Andrēass Martinsens vēlreiz pārkāpa noteikumus, un Latvijas izlasei bija nākamā iespēja spēlēt vairākumā. Tajā Vilmanis izdarīja metienu no vārtu priekšas, taču Heukelanns ripu atvairīja.
Četras minūtes pirms došanās pārtraukumā Kristaps Zīle par pretinieka klupināšanu atstāja Latvijas izlasi mazākumā, kurā neviens no pretinieku metieniem savu mērķi nesasniedza.
Arī spēles trešo periodu Latvijas hokejisti iesāka ar aktīvu spēli pretinieku aizsardzības zonā. Turpinājumā latvieši saskārās ar pretinieku ciešu aizsardzību un nespēja nopietni apdraudēt Norvēģijas izlases vārtus. Trešdaļas vidū pēc Haralda Egles piespēles viens pret pretinieku vārtiem izslidoja Eduards Tralmaks, taču ripa noslīdēja no nūjas, kas liedza izdarīt trāpīgu metienu.
Neskatoties uz daudzajiem metieniem, latvieši neizšķirtu izraut nespēja. Pamatlaika pēdējās minūtēs Latvijas komanda spēlēja bez vārtsarga, un Noā Stēns raidīja ripu tukšos vārtos.
Pusfināla spēles Cīrihē tiks aizvadītas sestdien, bet spēles par medaļām — svētdien.
