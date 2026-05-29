Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, piektdien paziņojusi Rumānijas Aizsardzības ministrija.
Divi cilvēki guvuši vieglus ievainojumus un viņiem palīdzība sniegta uz vietas, ziņoja Rumānijas avārijas dienesti.
"Naktī no 28. uz 29. maiju Krievija atsāka dronu uzbrukumus civilajiem un infrastruktūras objektiem Ukrainā, netālu no upes robežas ar Rumāniju. (..) Viens no šiem droniem ielidoja Rumānijas gaisa telpā, tika izsekots ar radaru līdz pat Galacas dienvidu daļai un ietriecās daudzdzīvokļu mājas jumtā, un sadursmes rezultātā izcēlās ugunsgrēks," paziņoja ministrija.
Ukrainas Gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 kilometru.
Rumānijas bruņotie spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru, kuriem tika uzdots notriekt mērķi, un skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti brīdinājuma ziņojumi.
Rumānijas Ārlietu ministrija piektdien apsūdzēja Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā.
"Šis incidents ir nopietna un bezatbildīga eskalācija no Krievijas Federācijas puses," teikts ministrijas paziņojumā, piebilstot, ka Bukareste ir informējusi NATO ģenerālsekretāru un "pieprasījusi veikt pasākumus, lai paātrinātu pretdronu spēju nodošanu Rumānijai".
Saistībā ar incidentu Rumānija izsaukusi Krievijas vēstnieku.
Moldovas prezidente Maija Sandu piektdien nosodīja Krievijas dronu triecienu Rumānijai.
"Es stingri nosodu Krievijas dronu uzbrukumus rumāņiem viņu mājās," paziņoja Sandu. "Tas ir smagi. Moldovas Republika pilnībā solidarizējas ar Rumāniju un novēl ātru atveseļošanos ievainotajiem Galacā. Krievija ir bīstama visiem, un tā ir jāaptur."
Tikmēr NATO nosodīja Maskavas bezatbildību.
"NATO turpinās stiprināt mūsu aizsardzību pret visiem draudiem, tostarp droniem," sociālajos medijos paziņoja NATO preses pārstāve Alisona Hārta, piebilstot, ka alianses vadītājs Marks Rite ir sazinājies ar Rumānijas varas iestādēm.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena paziņoja, ka Krievijas "agresijas karš ir pārkāpis vēl vienu robežu".
"Mēs pilnībā solidarizējamies ar Rumāniju un tās tautu," viņa rakstīja sociālajos tīklos. "Turpinot stiprināt mūsu drošību un atturēšanas pasākumus, jo īpaši uz mūsu austrumu robežas, mēs turpināsim palielināt spiedienu uz Krieviju."
Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro apsūdzēja Krieviju bezatbildīgā rīcībā.
"Es vēlos nosodīt šo bezatbildīgo Krievijas rīcību," raidorganizācijai "France Inter" paziņoja Baro, piebilstot, ka tās mērķis bijusi "Eiropas Savienības un NATO valsts".
"Latvija nosoda Krievijas drona triecienu daudzdzīvokļu ēkai," sociālajos medijos raksta Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. "Novēlu cietušajiem ātru atveseļošanos. Latvija ir solidāra ar mūsu sabiedroto Rumāniju," paziņoja prezidents.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
