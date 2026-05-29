Mūziķis un radio personība Artis Dvarionas paziņojis, ka pēc 24 gadiem noslēgusies viņa sadarbība ar "Radio SWH".
Par aiziešanu no radiostacijas Dvarionas informēja savos sociālo mediju profilos, raksturojot notikušo kā veselas ēras noslēgumu savā dzīvē.
"Šodien varu apstiprināt, ka ir noslēdzies milzīgs posms manā dzīvē, ko nekautrēšos apzīmēt ar vēl lielāku vārdu — ēra. Pēc 24 profesionālās kopdzīves gadiem ir šķīrušies mani un "Radio SWH" ceļi," raksta Dvarionas.
Viņš norāda, ka pārmaiņas skar gan viņa 16 gadus vadītos raidījumus "Braucamlaiks" un "TOP 20", gan darbu "Radio SWH Rock" mūzikas redaktora amatā.
Dvarionas atklāj, ka aiziešana no radiostacijas nav bijusi viņa iecere, tomēr šādu lēmumu licis pieņemt piedāvātais turpmākās sadarbības modelis.
"Šķirties nebiju plānojis. Pieņemt šādu lēmumu lika piedāvātais tālākās sadarbības modelis,"
viņš raksta.
Radio viņam bijis sapņu darbs jau kopš bērnības. Viņš atceras, ka jaunībā centies uztvert "Radio Luksemburga" raidījumus, bet vēlāk sācis strādāt Kuldīgas radiostacijās "Kuldīgas Radio", "Radio Skala" un "Kurzemes Radio". Savukārt 2002. gadā viņš saņēmis uzaicinājumu pievienoties "Radio SWH".
Atvadoties no klausītājiem un kolēģiem, Dvarionas pateicies par kopā pavadītajiem gadiem un paudis cerību, ka viņa prombūtne radio ēterā nebūs ilga.
"Radio taču ir manās asinīs," uzsver Dvarionas, piebilstot, ka pagaidām ar klausītājiem tiksies dzīvē un grupas R.A.P koncertos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu