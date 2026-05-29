No 1. līdz 7. jūnijam Polijas galvaspilsētā Varšavā notiekošo Pasaules kausu Latvijas 3x3 basketbola izlase sagaida ar apņēmību cīnīties par uzvaru.
Mazāki mērķi, bet uz progresu cer arī Latvijas dāmu kvartets. Spēles varēs vērot FIBA 3x3 "YouTube" kanālā.
Kapteinim operācija
Galveno satraukumu pēdējās nedēļas radījušas Naura Mieža veselības problēmas. Kapteinis maija vidū sevis pārstāvētās Mongolijas komandas treniņā iedzīvojās deguna lūzumā, līdz ar to viņš agrāk atgriezās mājās un ir veikta operācija. "Jau otro gadu pēc kārtas lauzts deguns. Baigi žēl, pats par to ļoti pārdzīvoju, jo biju tiešām labā formā. Divas nedēļas nācās izlaist treniņus. Pagājušajā gadā degunu lauzu Ķīnā, tad netaisīja tieši man pielāgotu sejas masku, viņi veikalā nopirka desmit, taču neviena īsti nederēja. Šoreiz paldies jāsaka Kristapam Gotfrīdam, operatīvi pasūtīja masku speciāli man, un ir daudz labāk, lai gan tāpat jūtams diskomforts. Metiena brīdī reizēm roka pieskaras maskai, bet vēl ir laiciņš aprast," Nauris Miezis gatavs piedalīties Pasaules kausā, un apņēmība ir nemainīga – grib savā kolekcijā vienīgo iztrūkstošo lielo trofeju.
Šobrīd deviņi Latvijas sportisti pelna naudu ar 3x3 basketbola spēlēšanu dažādās Āzijas valstīs (ieskaitot Agni Čavaru, kuram gan Honkongā pamatdarbs ir trenēšana). Uz vietu izlasē pretendē seši, kuri arī iekļauti Latvijas Olimpiskās vienības zelta sastāvā – Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis, Zigmārs Raimo, Kristaps Gludītis un Rihards Kuksiks. Galvenais treneris Raimonds Feldmanis gala izvēli vēl nav izdarījis. Sestdien komanda jau četru spēlētāju sastāvā ar autobusu dosies uz Varšavu, pa ceļam piestājot Kauņā uzspēlēt divas sparinga spēles ar Lietuvas izlasi.
Vēl aizvadītajās brīvdienās izlases kandidāti pārstāvēja savus klubus un Rīgā ieradās šīs nedēļas sākumā, līdz ar to laika kopīgi gatavoties ir ļoti maz. "Divarpus pilnvērtīgi treniņi, tas ir jauns izaicinājums, līdzīgi kā lielajai izlasei kvalifikācijas logos," secina Raimonds Feldmanis, piebilstot, ka profesionālā valoda ir viena un jāspēj ātri atjaunot saiknes.
"Pozitīvais, ka spēlētāji, pārstāvot ārzemju klubus, pelna reitinga punktus arī Latvijai. Un man ir vairāk instrumentu, lai pārliecinātu spēlētājus pievērsties tieši 3x3. Agrāk tā vairāk bija sirds lieta, tagad varu uzrunāt spēlētājus un palielināt mūsu komūnu.
Pirmsākumos treniņā bijām četri un meklējām vēl kādu, lai varam 3:3 uzspēlēt. Šonedēļ vienā treniņā sanācām 12."
Smaids uz lūpām
Kārlim Lasmanim rit ceturtais gads Ķīnā, un šosezon viņš pārstāv "Shanghai" komandu. Aprīlī un maijā kopā aizvadīti seši turnīri, iepriekšējās nedēļas nogalē pasaules tūres prestižākajā "Masters" posmā Šanhajā izcīnīta trešā vieta. Ventspilniekam kā allaž liela loma komandā. Maija vidū viņš spēlēja Horvātijā, tad atgriezās Ķīnā un šonedēļ atkal ieradās Eiropā. "Nav viegli, bet tāda ir darba specifika un esmu pieradis ātrāk aklimatizēties. Kad zini, ka galamērķis ir Rīga – vienmēr ar smaidu uz lūpām," Kārlis Lasmanis gandarīts par iespēju atkal trenēties un spēlēt ar tautiešiem. "Komunikācija Ķīnas komandā gan laukumā, gan ārpus tā ir citāda, forši izjust, ka ar savējiem saproties no acu skatiena."
Ventspilnieks atzīmēja, ka komandas biedriem Ķīnā bijušas traumas, līdz ar to viņam pēdējos mēnešos nācies spēlēt ļoti daudz, tāpēc šobrīd ir labā formā. "Pagaidām nedomāju, ka Pasaules kauss ir izšķirošais dzīves turnīrs, bet katru reizi ejam ar mērķi uzvarēt. Pasaules čempionātā visas grupas jaudīgas, jākoncentrējas katrai spēlei un jācīnās. Visas komandas varam uzvarēt, esam to parādījuši. Jānoper visi pēc kārtas," ar sev raksturīgo humoriņu piemeta Lasmanis.
Francis Lācis pārstāv citu Ķīnas komandu, taču dzīvo kaimiņos Lasmanim. Kristaps Gludītis un Zigmārs Raimo spēlē vienā Japānas komandā, bet vēl citā – Rihards Kuksiks, kurš trenera Raimonda Feldmaņa vērtējumā ir labākajā sportiskajā formā vairāku gadu laikā.
Feldmanis norādīja, ka Latvija ir kvalitatīvā, bet ne pašā spēcīgākajā grupā (ASV, Polija, Mongolija, Čehija).
Amerikāņi ir turnīra favorītu lokā, poļi piesaistījuši trīs augsta līmeņa klasiskā basketbola spēlētājus. Mongoļi izvēlējušies atsūtīt junioru izlasi, jo līderi piedalīsies FIBA turnīros, kur iespējams sakrāt vairāk ranga punktu.
No lielā basketbola uz 3x3
Latvijas sieviešu izlasē atšķirībā no vīriešiem kodolu veido 5x5 basketbola izlases spēlētājas – Ketija Vihmane, Digna Strautmane, Marta Miščenko un viņām šobrīd pievienojusies Paula Cirša, kura ziemā pārstāv "Rīgas Stradiņa universitāti".
Vihmane un Strautmane šoziem spēlēja nozīmīgu lomu Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs, bet naudu kopā pelnīja Polijas vienībā Vroclavas "Sleza", izcīnot ceturto vietu. Strautmane bija komandas kapteine un vidēji spēlē guva 11,4 punktus, bet Vihmane – 7,8. Miščenko klasiskajā basketbolā spēlēja Vācijas pēc spēka otrajā līgā un pavasarī noslēdza līgumu ar Rumānijas vienību Bukarestes "Rapid", kas pasaules rangā ieņem ceturto vietu. Pagājušajā gadā ar šo trio ierindā Latvija uzvarēja divos Pasaules sērijas turnīros un vēl vienā iekļuva finālā.
"Jau vairāk nekā mēnesi esam mājās, prieks atkal spēlēt 3x3 basketbolu. Pasaules kausā pirmais mērķis ir tikt ārā no grupas, un tad redzēsim," piesardzīga ir Ketija Vihmane. Pērn Pasaules kauss notika jūnija beigās un mūsu dāmas bija paspējušas piedalīties četros starptautiskajos turnīros, toties šopavasar bijuši tikai treniņi un sparinga spēles pret Ukrainu. Ar ukrainietēm un arī Lietuvu vēl būs iespēja uzspēlēt arī Kauņā pa ceļam uz Varšavu.
Septītā un trešā reize
- Vīriešu 3x3 izlase Pasaules kausā startējusi sešas reizes, 2019. gadā izcīnot sudrabu, bet 2023. – bronzu. Visos pārējos četros čempionātos sasniegts ceturtdaļfināls.
- Dāmām šis ir trešais piegājiens, pirms sešiem gadiem un pērn no grupas neizdevās izkļūt.
- Latvijas vīriešu izlase pasaules rangā atrodas 7. vietā, sievietes – 16. Individuāli visaugstāk ir Kārlis Lasmanis (21.) un Nauris Miezis (48.). Ketija Vihmane ieņem 27., Marta Miščenko – 31. pozīciju.
Latvijas spēles Pasaules kausā
- Vīrieši: 2. jūnijā – ASV (plkst. 20.20), Polija (22.35), 4. jūnijā – Čehija (18.55), Mongolija (22.10).
- Sievietes: 1. jūnijā – Filipīnas (13.55), Itālija (17.40), 3. jūnijā – Ķīna (15.20), Vācija (17.40).
- Grupu uzvarētāji kvalificēsies ceturtdaļfinālam, 2. un 3. vietu ieguvēji tiksies astotdaļfinālā.
