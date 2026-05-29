Vācijas kanclera Frīdriha Merca tuvākā loka cilvēki noliedz runas, ka tiktu gatavota Merca nomaiņa valdības vadītāja amatā pirms pilnvaru termiņa beigām, vēsta ziņu aģentūra DPA.
Mercam tuvie avoti runas par kanclera nomaiņu nodēvēja par "absurdu spekulāciju". Šādu pieņēmumu cirkulācija liecina par "bīstamu kūdīšanas tendenci" un "pārsteidzošu konstitūcijas un politiskās realitātes nezināšanu", norādīja avoti. Šīs baumas arī var nākt par labu eiroskeptiķu partijai "Alternatīva Vācijai" (AfD) un mazināt uzticamību politiskajam centram iekšpolitiskās un globālās krīzes apstākļos, uzsvēra DPA sarunbiedri. Žurnāls "Stern" un laikraksts "Bild" ziņoja, ka Kristīgo demokrātu savienība (CDU), ko vada Mercs, apspriež viņa iespējamo nomaiņu pirms pilnvaru termiņa beigām. Saskaņā ar mediju informāciju kā iespējamos pretendentus uz "pārmaiņu kanclera" amatu CDU min Ziemeļreinas-Vestfālenes premjerministru Hendriku Vistu, Bavārijas premjerministru un Kristīgi sociālās savienības (CSU) līderi Markusu Zēderu, kā arī CDU/CSU parlamenta frakcijas līderi Jensu Špānu. Maijā aptaujā "Deutschlandtrend" Merca vadītās CDU/CSU un sociāldemokrātu (SPD) koalīcijas valdības reitings bija nokrities līdz zemākajam līmenim kopš koalīcijas izveides. 86% vāciešu pauda, ka ir neapmierināti ar kabineta darbu. Paša Merca reitings samazinājies līdz 16%.
