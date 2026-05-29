Fiziku neapmānīsi: kāpēc ziemas riepas vasarā nav labākā izvēle?

2026. gada 29. maijs, 00:00
Foto: Unsplash.com/Oleksandr Brovko

Sākoties siltajam laikam, daudzi autovadītāji apsver iespēju turpināt braukt ar vecajām ziemas riepām arī vasarā, cerot tādējādi ietaupīt līdzekļus. Tomēr fizikas likumus nevar apmānīt, jo ziemas riepu gumijas sastāvs nav piemērots karstam asfaltam, un tas ietekmē gan braukšanas drošību, gan ilgtermiņa izmaksas. Šajā rakstā skaidrosim, kāpēc vasaras riepas ir būtiskas drošai un stabilai braukšanai, un apskatīsim, kā pareiza riepu uzturēšana palīdz tām kalpot vairākas sezonas!

Riepu garāžas eksperti ikdienā bieži novēro, kā neatbilstošu riepu izvēle palielina dažādus riskus uz ceļa. Profesionāls riepu serviss Rīgā un jebkur citur Latvijā ietver ne tikai pareizu montāžu, bet arī autovadītāju informēšanu par to, kā rūpēties par savu auto. Mēs apskatīsim ne tikai gumijas sastāva atšķirības, bet arī tādus būtiskus faktorus kā riepu spiediens un riteņu ģeometrija. Ekspertu pieredze rāda, ka tieši pareiza pieeja pēc jaunu riepu iegādes bieži vien ir galvenā atslēga uz to ilgmūžību un vienmērīgu veiktspēju!

Saturs

Ziemas riepas vasarā: ātrāks nodilums un garāks bremzēšanas ceļš

Pareizs riepu spiediens – slepenais ierocis riepu ilgmūžībai

Riteņu ģeometrijas regulēšana: ne tikai taisnai braukšanai

Braukšanas paradumi un to ietekme uz riepu mūžu

Riepu garāžas serviss: viss tavam sirdsmieram

Ziemas riepas vasarā: ātrāks nodilums un garāks bremzēšanas ceļš

Galvenais iemesls, kāpēc ziemas riepas vasarā nav drošas, ir to mīkstais gumijas sastāvs, kas karstumā kļūst pārlieku elastīgs un zaudē optimālu saķeri ar ceļa segumu. Tas nozīmē, ka bremzēšanas ceļš vasarā ievērojami palielinās, kā arī rodas neparedzama automašīnas vadāmība straujos manevros vai apdzīšanas laikā. 

Pētījumi un testi liecina, ka ziemas riepu protektors karstā laikā nodilst daudz straujāk, salīdzinot ar to, kā normālos apstākļos dilst vasaras riepas. Turklāt mīkstā gumija palielina rites pretestību, kas savukārt veicina lielāku degvielas patēriņu. Tādējādi šķietamais ietaupījums, neiegādājoties sezonai atbilstošas riepas, var ātri pārvērsties papildu izdevumos gan par degvielu, gan biežāku riepu nomaiņu, nemaz nerunājot par drošības riskiem.

ParametrsZiemas riepas vasarāVasaras riepas
Bremzēšanas ceļšPar 15-20% garāksOptimāls
Nodiluma ātrumsĻoti augstsNormāls
Vadāmība līkumosPeldēšanas sajūtaPrecīza un stabila

Fizika aiz gumijas sastāva: kāpēc ziemas riepas vasarā ir bīstamas?

Ziemas riepu gumija ir izstrādāta, lai saglabātu elastību mīnus grādos, taču vasaras karstumā mīkstais sastāvs kļūst par būtisku trūkumu. Uz sausa un uzkarsuša asfalta ziemas riepas nespēj ieķerties virsmā; tās bieži vien sāk peldēt, radot nestabilitātes sajūtu pie stūres. 

Turklāt vasaras sezonā bieži sastopamas spēcīgas lietusgāzes, kas rada papildu izaicinājumus. Ziemas riepu protektora raksts nav pielāgots liela ūdens daudzuma ātrai novadīšanai pie lielākiem ātrumiem, kas nozīmē, ka akvaplanēšana var iestāties neprognozējamāk. Tas ievērojami samazina autovadītāja spēju kontrolēt transportlīdzekli kritiskās situācijās.

Pareizs riepu spiediens – slepenais ierocis riepu ilgmūžībai

Foto: Pexels.com/Andrea Piacquadio

Pareizs riepu spiediens ir faktors, kas ietekmē ne tikai to kalpošanas laiku, bet arī braukšanas komfortu un kopējo drošību uz ceļa. Katram auto modelim ražotājs ir noteicis optimālu riepu spiediena līmeni, kas parasti ir atrodams uz informatīvās uzlīmes vadītāja durvju ailē, degvielas tvertnes vāciņa iekšpusē vai automašīnas lietotāja rokasgrāmatā. 

Nepareizs spiediens gan jaunām, gan lietotām riepām izraisa nevienmērīgu protektora dilšanu, kas var saīsināt to mūžu pat par vairākām sezonām. Uzturot spiedienu normas robežās, tu palīdzi nodrošināt vienmērīgu saķeres laukumu ar ceļu, tādējādi optimizējot gan vadāmību, gan degvielas ekonomiju.

Pazīmes, ka riepu spiediens nav pareizs:

Nevienmērīgs protektora nodilums (pārmērīgi nodilušas malas vai vidus);

Paaugstināts degvielas patēriņš;

Izmaiņas stūres reakcijā;

Neparasti trokšņi braukšanas laikā.

Pārāk zems spiediens: malu dilšana un bedru radīti riski

Ja spiediens ir pārāk zems, riepas struktūra deformējas un pastiprināti dilst sānu malas, jo tās uzņem lielāko daļu automašīnas svara. Tas palielina rites pretestību, kas savukārt veicina lielāku degvielas patēriņu. Papildus tam, pārāk zems spiediens var atstāt sekas uz disku stāvokli.  Iebraucot bedrē, mīksta riepa nespēj pietiekami efektīvi amortizēt triecienu, tādējādi radot daudz lielāku risku pārsist riepas karkasu vai sabojāt disku.

Pārāk augsts spiediens: vidusdaļas nodilums un cieta auto gaita

Pretēja situācija veidojas, ja riepās ir iepildīts pārāk daudz gaisa. Tas liek riepai izliekties uz āru, kā rezultātā pastiprināti dilst protektora vidusdaļa. Šī deformācija samazina saķeres laukumu ar ceļu, kas pagarina bremzēšanas ceļu un pasliktina auto vadāmību. Turklāt pārāk liels spiediens ietekmē arī braukšanas komfortu – spēkrata gaita kļūst ievērojami cietāka, tāpēc katrs nelīdzenums un bedre ir jūtama daudz izteiktāk. Augsts spiediens kombinācijā ar samazinātu amortizāciju var arī palielināt slodzi uz automašīnas ritošo daļu.

Riteņu ģeometrijas regulēšana: ne tikai taisnai braukšanai

Foto: Riepugaraza.lv/Riepu garāža

Riteņu ģeometrijas regulēšana ir ieteicama pie katras jaunu riepu montāžas vai pēc tam, kad veikts ritošās daļas remonts. Pat neliela un ar aci nemanāma nobīde var izraisīt to, ka jaunas vasaras riepas sāk dilt nepareizi un kļūst nelietojamas jau vienas sezonas laikā. Pareiza savirze palīdz nodrošināt vienmērīgu riepu nodilumu un optimālu saķeri, ne tikai uzlabojot kopējo auto vadāmību un stabilitāti, bet arī var veicinot degvielas ekonomiju, jo riepas ripo bez liekas pretestības.

Riepu garāžas ieteikums: pārbaudi savirzi reizi gadā!

Automašīnas riteņu ģeometriju vēlams pārbaudīt vismaz reizi gadā, pat ja ikdienā nekas neliecina par problēmām. Pazīmes, ka ar savirzi kaut kas nav kārtībā, ir diezgan skaidras:

Auto taisnā posmā var vilkt uz vienu pusi;

Braucot taisni, stūre stāv nedaudz šķībi;

Ir pamanāms nevienmērīgs riepu nodilums.

Jāņem vērā, ka arī automašīnas ritošās daļas stāvoklis, piemēram, nosēdušās atsperes vai brīvkustības balstiekārtā, var ietekmēt to, cik ilgi savirze saglabāsies precīza. Tāpēc regulāra auto pārbaude palīdz laikus identificēt un novērst potenciālos riskus.

Braukšanas paradumi un to ietekme uz riepu mūžu

Autovadītāja braukšanas stils ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka, cik sezonas spēs kalpot tevis izvēlētās riepas. Dinamiska vai nosacīti agresīva braukšana, kas ietver strauju paātrināšanos, pēkšņu bremzēšanu un ātru braukšanu līkumos, pastiprināti deldē riepu sānu malas un protektoru.

Ja esi izvēlējies sportiska tipa riepas, kas izstrādātas, lai nodrošinātu maksimālu saķeri, jārēķinās, ka tām ir mīkstāks gumijas sastāvs. Tas nozīmē, ka riepas dabiski nodils ātrāk nekā standarta modeļi. Tāpēc, izvēloties jaunu riepu komplektu, jāizvērtē savus ikdienas braukšanas paradumus, lai atrastu piemērotāko balansu starp saķeres īpašībām un riepu ilgmūžību.

Zemes ceļi un mīksta sastāva vasaras riepas

Plānojot savus maršrutus, jāņem vērā, ka ļoti mīkstas vasaras riepas var tikt bojātas, ja ar tām regulāri brauc pa grants vai zemes ceļiem. Asi akmeņi un nelīdzenumi var burtiski izkost nelielus gabalus no mīkstā protektora, tādējādi ievērojami paātrinot nodilumu. Paātrināts nodilums karstā laikā var būt īpaši izteikts, jp gumija jau ir uzsilusi un kļuvusi vēl uzņēmīgāka pret bojājumiem.

Riepu garāžas serviss: viss tavam sirdsmieram

Foto: Riepugaraza.lv/Riepu garāža

Izvēloties atbilstošas vasaras riepas un regulāri rūpējoties par pareizu spiedienu, kā arī riteņu ģeometriju, tu vari nodrošināt maksimālu drošību un komfortu uz ceļa. Atceries, ka riepas ir vienīgais automašīnas saskares punkts ar ceļa virsmu, tāpēc to stāvoklis vienmēr ir jāuzskata par prioritāti. Tieši šī iemesla dēļ ziemas riepas vasarā ir aplama izvēle.

Riepu garāža ir tavs uzticamais partneris, kas var palīdzēt parūpēties par auto riepām visā to kalpošanas laikā. Mūsu servisa centros tevi gaida draudzīga apkalpošana un mājīgas uzgaidāmās telpas, kurās varēsi uzgaidīt, kamēr mūsu meistari parūpēsies par tavu auto. Pierakstieties uz riepu montāžu Rīgā vai citiem pakalpojumiemOnline un nodrošini savam auto uzticamu servisu jau šodien!

