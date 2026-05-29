Nepilnus piecus mēnešus pēc bijušās Ādažu novada domes priekšsēdētājas Karīnas Miķelsones (LRA) atkāpšanās no amata deputāti ceturtdien ievēlēja jaunu novada mēru. Par domes priekšsēdētāju kļuva Gatis Miglāns (ZZS).
Par G. Miglānu nobalsoja 14 no 15 deputātiem. Par viņa vietnieku ievēlēja Ģirtu Dubkēviču, kurš ir vienīgais "Progresīvo" deputāts domē, viņam bija mazāks atbalsts, jo pieci no 13 klātesošajiem deputātiem bija pret viņu. Deputāte Arta Deniņa, kura ievēlēta no Nacionālās apvienības/JKP saraksta, bet vairs nepārstāv šo politisko spēku, savu atbalstu mēra vietniekam Ģ. Dubkēvičam skaidroja kā kompromisu un cenu tam, lai domnieki, kurus viņa uzskata par saviem politiskajiem domubiedriem, kopā var īstenot labas lietas novada labā. "Saprotu Ģirta ambīcijas, bet man ir grūti pieņemt liekulību un lišķību," teica A. Deniņa. Jaunais vietnieks pieņēma kritiku un solīja, ka viņa kabineta durvis vienmēr būs atvērtas. Jāatgādina, ka Ģ. Dubkēvičs gada sākumā atstāja Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu, lai strādātu Ādažu novada labā.
Gandrīz piecus mēnešus Ādažu novada dome nevarēja vienoties par jaunā priekšsēdētāja ievēlēšanu, jo sarunas ar Latvijas Reģionu apvienību, kam domē ir seši no 15 mandātiem, ilgstoši beidzās bez rezultāta. Beidzot domniekiem ir izdevies vienoties par sadarbību. "Mans mērķis nav politiskās cīņas, bet gan līdzsvarota pašvaldības attīstība. Mums kopā ir jāatjauno arī iedzīvotāju uzticība pašvaldībai," pēc ievēlēšanas sacīja G. Miglāns. Jāatgādina, ka politisko krīzi pašvaldībā izraisīja nesaprašanās par budžetu, kura sagatavošanā daļa domnieku uzskatīja, ka bijušais Carnikavas novads ir apdalīts. Pēc tam gan domes vairākums, veicot nelielas izmaiņas budžeta projektā, to pieņēma.
Politiskā situācija vienā no bagātajām Pierīgas pašvaldībām, kur domnieki ilgstoši nespēja vienoties par mēru, iespējams, arī personīgo ambīciju dēļ, atklāja arī to, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija var pēc saviem ieskatiem interpretēt Pašvaldību likumā ierakstīto normu, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs var rosināt Saeimai lemt par domes atlaišanu, ja tā divu mēnešu laikā (šajā gadījumā bija vairāk nekā četri mēneši) nevar ievēlēt domes priekšsēdētāju. Ja pašvaldība pilda savas funkcijas, sasauc sēdes un pieņem lēmumus, ko G. Miglāns nodrošināja kā vietnieks, tad dome bez vadītāja var strādāt ilgstoši. Iepriekšējā sasaukumā tāda situācija bija Jelgavas novadā, bet toreiz ministriju spert radikālus soļus atturēja pašvaldību vēlēšanu tuvums. Tagad līdz vēlēšanām vēl ir trīs gadi.
