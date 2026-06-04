Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, sabiedrībā arvien biežāk virmo jautājumi par partijām, reitingiem, politiķu kļūdām un konfliktiem varas gaiteņos.
Nu jau ierastais politiskais juceklis paslēpj daudz būtiskākus jautājumus – kādu valsti vēlamies veidot un cik stipra ir sabiedrības uzticēšanās pašai sev. Tieši par to šajā numurā ir saruna ar bijušo Valsts prezidentu Valdi Zatleru. Pirms piecpadsmit gadiem Zatlers pieņēma vienu no drosmīgākajiem lēmumiem mūsdienu Latvijas vēsturē, ierosinot Saeimas atlaišanu.
Tiesa, šodien viņa pārdomas ir ne tik daudz par pagātni, cik par valsts un sabiedrības nākotni. Proti, politisko kultūru Latvijā, sabiedrības un valsts savstarpējo uzticēšanos un spēju skatīties tālāk par nākamajām vēlēšanām.
Sarunā prezidents atkārto domu, ka demokrātija nevar pastāvēt bez uzticēšanās – trauslās, taču ārkārtīgi nepieciešamās vērtības –, ko var sasniegt un noturēt, tikai godīgi rīkojoties. Īpaši zīmīgs viņa vērojums par politiķu bailēm: mūsdienu informācijas telpā katrs vārdu analizē vai arī pārprot un izrauj no konteksta, tāpēc pie varas esošie jūt kārdinājumu runāt izvairīgi, īsti neko nepasakot. "Ļaudīm vajag skaidrību," atkārto Zatlers. Sabiedrība spēj pieņemt arī nepatīkamu patiesību, ja redz, ka runā ar to godīgi.
Saruna ar eksprezidentu nav tikai par politiku, arī par piederības sajūtu valstij. Viņš atgādina vienkāršu patiesību – saliedētu politisko nāciju neveidojam vienā dienā vai vienā valdības sasaukumā. Tā top pakāpeniski – ar katru cilvēku, kurš izvēlas savu nākotni saistīt ar Latviju, ar katru ģimeni, kura šeit audzina bērnus, un ar katru pilsoni, kuram rūp tas, kas notiek valstī. Kad Eiropa jau sāk pierast pie kara un sabiedrība – pie runām par “apdraudējumiem”, likstām ekonomikā un gausās tautas ataudzes, tā vien gribas ļauties publiskām diskusijām tikai par grūtībām un raizēm un reizi pa reizei palaist kādu smagāku vārdu sociālajos tīklos.
Zatlers gan atgādina ko citu – Latvija trīsdesmit gados ir kļuvusi par daudz stiprāku, brīvāku un nobriedušāku valsti, nekā dažkārt paši spējam to aptvert.
Tieši tāpēc, viņaprāt, svarīgākais uzdevums nebūt nav meklēt kārtējo vainīgo, bet stiprināt to, kas nāciju notur kopā – uzticēšanos, atbildību un pārliecību.
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