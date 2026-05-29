Pasažieru komerciālo autopārvadājumu uzņēmums SIA "Lux Express Latvia" no šodienas palielinās reisu skaitu uz Klaipēdu — līdz trim reisiem dienā, informēja uzņēmumā.
Autobusi no Rīgas aties plkst. 7, 11.30 un 16, bet autobusi no Liepājas virzienā uz Klaipēdu izbrauks plkst. 10.30, 15 un 19.30.
Savukārt no Klaipēdas virzienā uz Liepāju un Rīgu autobusi izbrauks katru dienu plkst. 8.10, 12.55 un 17.10. Autobusi Lietuvā pieturēs Klaipēdas autoostā, Palangas autoostā un pie Palangas lidostas.
"Lux Express Latvia" valdes loceklis Aldis Ķibēns norāda, ka pieprasījums pēc kvalitatīviem un ērtiem starptautiskajiem autobusu savienojumiem Baltijā turpina pieaugt, līdz ar to tas ir loģisks lēmums, pārejot uz vasaras sezonas grafiku, palielināt reisu skaitu līdz trim reisiem dienā katrā virzienā starp Rīgu, Liepāju un Klaipēdu.
Savukārt no šā gada 4. jūnija "Lux Express" katru dienu nodrošinās papildu reisus maršrutā Rīga-Tallina plkst. 8 un 11.50, kā arī maršrutā Rīga-Viļņa plkst. 10.40. Vienlaikus katru dienu kursēs arī nakts reiss maršrutā Rīga-Kauņa-Varšava plkst. 22.40.
"Lux Express Latvia" apgrozījums 2025. gadā bija 5,676 miljoni eiro, kas ir par 50% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi samazinājās par 40,4% — līdz 211 231 eiro.
"Lux Express Latvia" reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 193 404 eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmums pieder Igaunijā reģistrētajam uzņēmumam "Lux Express Estonia".
