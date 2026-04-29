Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ziņojumu par izmaiņām pašvaldību un administratīvo reģionu sociālekonomiskajā situācijā Saeimai sola iesniegt vasaras beigās.
Tas otrdien izskanēja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēdē. Līdz ar to netiks ievērots likumā noteiktais termiņš šo ziņojumu iesniegt līdz 1. maijam.
Kā komisijas sēdē norādīja VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Patmalnieks, ministrija pie ziņojuma strādā un tas varētu būt gatavs vasaras beigās. Termiņa izmaiņas esot saistītas galvenokārt ar to, lai izvērtējums būtu pēc iespējas pilnīgāks un arī tajā skaitā pašvaldības būtu pēc iespējas pilnvērtīgāk iesaistītas reformas izvērtēšanas procesā. Patmalnieks norādīja, ka tiek strādāts pie tā, lai vasaras beigās vai rudenī varētu diskutēt, balstoties uz ziņojumu.
Saeimas komisijas sēdē no pašvaldību organizāciju un atsevišķu pašvaldību pārstāvjiem izskanēja kritika par šī un iepriekšējo ziņojumu, kā arī pētījumu tapšanu. Piemēram, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, kurš uzsvēra, ka kopumā atbalsta pašvaldību reformu un saskata tās ieguvumus, pauda viedokli, ka pētījumus veic kompānijas, kurām nav sapratnes par to, kā strādā pašvaldības. Viņš stāstīja, ka pēc reformas pašvaldībai bija jāapkopo informācija šādu firmu anketām, informējot par kvadrātmetriem, kuros sniegti pakalpojumi pirms reformas un pēc reformas, par soļu skaitu un citiem parametriem. Pēc viņa paustā, pēdējo četru gadu laikā veiktas vairāk nekā 500 revīzijas un auditi, kas pētīja dažādus pašvaldībā notiekošos procesus. Un katru reizi prasīti neskaitāmi paskaidrojumi, kādēļ kaut kas netiek izpildīts, neņemot vērā, ka Valmieras novadā apvienotas astoņas pašvaldības. Baiks uzsvēra, ka viena gada laikā visas problēmas atrisināt neesot iespējams. "Netraucējiet strādāt ar visām šīm pārbaudēm. Mums ir jādara tiešie pienākumi, jākalpo cilvēkiem," teica Baiks, piebilstot, ka "vienīgais atbalsts no ministrijām ir nevis palīdzība, kaut vai ar metodiku, bet gan tikai pārbaudes".
Tāpat viņš kritizēja valsts funkciju nodošanu pašvaldībām, piemēram, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un kiberdrošību. Pašvaldības vadītājs uzsvēra, ka šajā jomā neesot iespējams atrast speciālistu, jo konkursos neviens nepiesakoties. Baiks arī pauda viedokli, ka reformas rezultātu izvērtēšanai iedzīvotāju aptaujas, kurās plānots aptaujāt 150 novada iedzīvotājus, nedošot nekādu vēstījumu un neatspoguļošot iedzīvotāju viedokli. Viņa vērtējumam piekrita arī citi komisijas sēdes viesi no pašvaldībām un arī iedzīvotāju pārstāvji.
