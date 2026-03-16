Aptuveni 400 000 Latvijā izsniegto personas apliecību jeb ID karšu īpašnieku varētu zaudēt iespēju ar tām elektroniski parakstīt dokumentus, vēsta LTV raidījums "De facto". Par situāciju ārkārtas sēdē spriedusi Aizsardzības ministrijas Digitālās drošības uzraudzības komiteja.
Problēma varētu rasties šā gada jūnijā, kad daļai ID karšu beigsies kvalificētā elektroniskā paraksta sertifikāti, bet to pagarināšana var izrādīties neiespējama. Risks galvenokārt attiecas uz kartēm, kas izsniegtas no 2019. līdz 2022. gadam.
Situācijas iemesls ir šo karšu mikroshēmas — to ražotājs pārtraucis atbalstu, un tas var liegt kartēm nepieciešamo pārsertifikāciju. VAS "Latvijas radio un televīzijas centrs" Komercdepartamenta direktors Kārlis Siliņš skaidroja, ka problēma galvenokārt saistīta ar mikroshēmu, nevis pašu e-parakstu.
Daļu situācijas ietekmē arī izmaiņas Eiropas regulējumā — kopš 2024. gada kvalificētā paraksta ierīces sertifikācija ir derīga piecus gadus, nevis desmit.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) norāda, ka ID karšu masveida nomaiņa nav reāls risinājums, jo tam pietrūktu resursu un tas valstij varētu izmaksāt ap 11 miljoniem eiro. Tāpēc tiek gatavoti likuma grozījumi, kas paredzētu — ar šīm kartēm parakstītie dokumenti Latvijā joprojām būs juridiski derīgi.
Elektroniskais paraksts Latvijā tiek izmantots visai plaši. 2025. gadā dokumenti ar e-parakstu parakstīti 18,3 miljonus reižu, kas ir par 10 % vairāk nekā gadu iepriekš. No tiem 61 % izmantots "eParaksts mobile", bet 39 % — viedkartes, tostarp ID kartes.
Mobilo e-parakstu Latvijā lieto ap 555 000 cilvēku, bet ID kartes ar aktīvu e-parakstu ir aptuveni 1,3 miljoniem iedzīvotāju. Iestādes aicina iedzīvotājus papildus ID kartei izmantot arī citus digitālās identitātes rīkus, piemēram, mobilo e-parakstu vai "Smart-ID".
