Valdībā šodien deleģēja AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) tiesības turpināt nodrošināt e-parakstu.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) piedāvāja slēgt deleģēšanas līgumu ar LVRTC, nosakot pilna apjoma finansējuma modeli un nodrošinot personas apliecību turētājiem bezmaksas neierobežotu e-identitātes un e-paraksta sertifikātu skaitu.
Personas apliecību (eID karšu) sertifikātu infrastruktūrai un e-Paraksts mobile infrastruktūrai, gala risinājumiem un Eiropas digitālās identitātes maka lomas izpildei nepieciešams valsts budžeta finansējums 2027. gadā — 6 011 600 eiro apmērā, 2028. gadā — 6 011 600 eiro, 2029. gadā 6 011 600 eiro, 2030. gadā — 6 989 576 eiro apmērā un 2031. gadā — 6 989 576 eiro apmērā.
Lai nodrošinātu finansējumu 2027. gadam, tas tiks paredzēts Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumos.
Savukārt jautājumu par finansējumu 2028. gadam un turpmākajiem gadiem nolemts risināt likumprojekta Par valsts budžetu un budžeta ietvaru sagatavošanas procesā, iekšlietu ministram un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram jautājumu piesakot diskusijās par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem izdevumiem.
VARAM sadarbībā ar Satiksmes ministriju būs jāiesniedz izskatīšanai valdībā priekšlikums jaunas VARAM funkcijas uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu jomā, paredzot Eiropas digitālās identitātes maka noteikumos VARAM tiesības deleģēt LVRTC digitālās identitātes maka lomu un nepieciešamo funkciju nodrošināšanu, noslēdzot deleģēšanas līgumu piecu gadu periodam, sākot ar 2027. gadu, paredzot iespēju pagarināt līguma darbības termiņu uz laiku līdz desmit gadiem.
VARAM ziņojumā norādīts, ka "e-paraksts mobile" tiks integrēts ar Eiropas digitālās identitātes maku.
Ziņojumā minēto funkciju nodrošināšanai visām ministrijām līdz 14. maijam būs jāiesniedz VARAM informācija par resursu un izdevumu samazinājumu aptuveni 0,1% apmērā no attiecīgās ministrijas budžeta 2027. gadā.
Valdība arī noteica, ka deleģēšanas līgumus varēs slēgt tikai tad, kad tiks izpildīts nosacījums par finansējuma samazinājumu ministrijās.
Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums "Nekā personīga", lēmums par e-paraksta nodrošināšanas deleģējumu ir tik ļoti novilcināts, ka LVRTC brīdina — ja tuvāko nedēļu laikā valdība nepieņems lēmumu, no janvāra e-paraksta pakalpojums vairs nebūs pieejams.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu