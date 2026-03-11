Mūziķis Miks Galvanovskis guvis nopietnu traumu un, iespējams, tuvākajā laikā viņam būs nepieciešama operācija. Mākslinieks atklājis, ka labajā celī plīsušas divas saites un ielauzts kauls, tomēr ar balsi viss esot kārtībā, kas viņam pašlaik šķiet svarīgākais, raksta "Privātā Dzīve".
Savainojumu Galvanovskis guvis spēlējot basketbolu. Neskatoties uz traumu, viņš cenšas saglabāt pozitīvu noskaņojumu un uzsver, ka dzīve turpinās arī šādās situācijās.
Mūziķis norāda, ka kādu laiku būs jāpielāgojas pārvietošanās ierobežojumiem, taču viņš turpināšot kāpt uz skatuves. Viņš arī uzsver, ka tuvākajā laikā ieplānotās uzstāšanās netiks atceltas.
Galvanovskis skaidro, ka arī koncerti, kas paredzēti pēc iespējamās operācijas, joprojām ir plānā.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
