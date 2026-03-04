Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" 30. jubilejas ceremonijā sestdien, 28. februārī, olimpiskajā centrā "Ventspils" tika noskaidroti laureāti 20 kategorijās.
Lielākie uzvarētāji – grupa "Sudden Lights", dziedātājs Fiņķis un latviešu alternatīvās mūzikas grupa "Stūrī zēvele", kura saņēma arī portāla "Lasi.lv" lasītāju simpātiju balvu.
"Ir dziesmas, kas atstāj lielu nospiedumu ne tikai uz vienu cilvēku, bet uz veselām paaudzēm…" pasniedzot Fiņķim balvu par "Gada dziesmu", sacīja komponists Raimonds Tiguls. Savukārt ilggadējā koncertzāles "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa, pasniedzot "Gada albuma" balvu grupai "Sudden Lights", teica: "Kamēr jūs radīsiet mūziku, mēs kā tauta un kā valsts turpināsimies." Ceremonijā ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem priecēja "Zelta mikrofona" balvu ieguvēji un zvaigznes, kas pārstāv trīs desmitgades Latvijas mūzikā. Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā balvu saņēma grupa "Iļģi". Īpašus priekšnesumus šim vakaram bija sagatavojuši Ventspils bigbends un Ventspils Kamerorķestris (diriģents Aigars Meri), Normunds Rutulis, "Dzeguzīte", "Apvedceļš", "Dzelzs vilks", "Baltic Groove Orchestra" (diriģents – Jānis Ivuškāns), Ivo Fomins, "Very Cool People", Daniela Mase, Ozols, Emilija, "The Sound Poets", "Dagamba", "Musiqq", "Iļģi" un citi.
Uzziņa
"Zelta mikrofona 2026" laureāti
- Labākais džeza, fanka vai soulmūzikas albums: Kārlis Auziņš "Double Trio" – "Equilibrium Suite". Producents: Mārtiņš Krastiņš. Izdevējs: "Jersika Records".
- Labākais elektroniskās vai deju mūzikas albums: EIII – "Refractions". Producents: Arvis Ahuns. Izdevējs: "Opal Tapes".
- Labākais hiphopa mūzikas albums: "Prospekti" – "Biļete uz vienu galu". Producenti: Reinis Jurkovskis, Edgars Laksa. Pašizdots.
- Labākais indie vai alternatīvās mūzikas albums: "Stūrī zēvele" – "arLabunakti". Producents: Mārtiņš Krastiņš. Izdevējs: NABA Musik.
- Labākais starpžanru vai instrumentālās mūzikas albums: Oskars Petrauskis, Marina Rebeka, Duglass Bostoks, Liene Andreta Kalnciema, Liepājas Simfoniskais orķestris – "Gratitude". Producenti: Normunds Slava, Edgardo Vertanesjans, Oskars Petrauskis. Izdevējs: "Prima Classic".
- Labākais tradicionālās popmūzikas albums: Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna un Hana Anteheda grupa – "Abpusēji". Producenti: Normunds Rutulis, Hans Anteheds, Armands Treilihs. Pašizdots.
- Labākais mūzikas albums bērniem: Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis "Tī Mažors" – "Man ir ģimene". Producents: Leons Sējāns. Pašizdots.
- Labākais popmūzikas albums: "Sudden Lights" – "īsas vasaras, garas ziemas". Producents: Gatis Zaķis. Izdevējs: SIA "Sudden Lights".
- Labākais roka vai metāla mūzikas albums: "Skyforger" – "Teikas". Producents: Gints Lundbergs. Izdevējs: SIA "Thunderforge Records".
- Labākais tautas vai pasaules mūzikas albums: "The Baltic Sisters" – "Värav / Vārti / Vartai". Producents: Gatis Gaujenieks. Izdevējs: CPL Music.
- Labākais klasiskās vai vokālās mūzikas albums: "Trio Baltia" – "Baltie putni". Producents: Jānis Straume. Izdevējs: SKANi.
- Labākā dziesma: Fiņķis – "Baudam!". Producenti: Andis Ansons, Kristaps Ērglis. Pašizdots.
- Labākais debijas albums: Emilija – "Tintes stāsts". Producents: Povels Olsons. Izdevējs: "8whales records".
- Labākais videoklips: "Carnival Youth" un Evija Vēbere – "Labākā doma pasaulē". Režisori: Edgars Kaupers, Emīls Kaupers. Izdevējs: "Carnival Youth".
- Labākais koncertieraksts: "Stūrī zēvele" – "arLabunakti". Režisori: Raitis Bērziņš, Zigmunds Ziemelis, Klāvs Lauls. Izdevējs: NABA Music.
- Labākais albuma dizains: folkloras kopa "Grodi" – "Sudrabu smeldama". Dizaineri: Artūrs Analts, Aurēlija Rancāne.
- Gada albums: "Sudden Lights" – "īsas vasaras, garas ziemas". Producents: Gatis Zaķis. Izdevējs: SIA "Sudden Lights".
- Labākais producents: Mārtiņš Krastiņš.
- Radio hits: Fiņķis – "Baudam!". Producenti: Andis Ansons, Kristaps Ērglis. Pašizdots.
