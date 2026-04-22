Mūziķis Horens Stalbe pievērsies jaunam izaicinājumam — strādā par taksometra vadītāju un paralēli top arī grāmata "Taksometra vadītāja piezīmes", vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Mūziķis atzīst, ka šis darbs izrādījies prasīgāks, nekā sākotnēji šķitis. Viņš to dēvē par eksperimentu, strādājot pat 24 stundu ilgās maiņās, kas prasa lielu izturību un rada ievērojamu nogurumu. Viņš regulāri tiešsaistē dalās ar ikdienas pieredzi uz ceļa.
Jaunā nodarbošanās mainījusi arī viņa attieksmi pret satiksmes dalībniekiem — mūziķis atzīst, ka tagad daudz labāk izprot taksistu darbu un pat publiski atvainojies tiem, kuriem agrāk nepacietīgi signalizējis.
Vienlaikus šī pieredze devusi arī radošu impulsu.
Stalbe stāsta, ka taksometrā cilvēki bieži kļūst atklāti un dalās personiskos stāstos. Tie viņu iedvesmojuši vākt dažādas dzīves epizodes un pārdomas.
No šīm sarunām pamazām top grāmata, kas jau raisījusi interesi — pasažieri nereti atpazīst Stalbi, labprāt iesaistās sarunās un cer ieraudzīt savus stāstus topošajā izdevumā.
