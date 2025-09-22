Burkāni nav domāti tikai salātiem, sautējumiem vai zupām – tie lieliski iederas arī desertos. Piemēram, ķīselī.
- 500 g burkānu
- 1,5 l ūdens
- 100 g cukura
- skābu ogu (dzērveņu, upeņu) sula
- 60 g kartupeļu cietes
Nomizotus un nomazgātus burkānus sagriež gabaliņos, liek katliņā, pielej litru ūdens un vāra, līdz tie gandrīz mīksti. Tad burkānus izņem, nedaudz atdzesē un sablendē līdz viendabīgai masai. Iegūto biezeni liek atpakaļ katlā, pievieno ogu sulu un cukuru pēc garšas, samaisa un uzkarsē. Atlikušajā ūdenī izšķīdina kartupeļu cieti un lēnām, nepārtraukti maisot, pielej burkānu masai. Vāra, līdz ķīselis sabiezē. Pēc tam lej bļodiņās vai glāzēs. Pārkaisa ar cukuru, lai neveidotos plēvīte, atdzesē un pasniedz ar saldu pienu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu