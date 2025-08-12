Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.

Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.

Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.

Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.

Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.

Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.

12. augusts – Iņ Ūdens Vērsis (Zeme) cīnīsies ar datora pro­blēmām, pārliks prātā šaha gā­jienus, iegrims instrukciju kal­nos, šķendējoties dalīs pārlie­ku saaugušās ūdensrozes.

13. augusts – Jan Koka Tīģeris (Koks), jūtoties liels un varens, centīsies citus varenos izaici­nāt uz vārdu kaujām. Pēc vār­da kabatā tas nelien, bliež ārā visu, ko domā.

14. augusts – Iņ Koka Trusis (Koks) mēģina saglābt glābja­mo pēc lielo cīniņiem, neaiz­mirstot arī sev piešķirt daļu no dalāmajiem labumiem. Jaunas iespējas, jauni pavērsieni.'

15. augusts – Jan Uguns Pūķis (Zeme) skalda un valda ar dik­tatora cienīgu uznācienu. Ne­trāpies priekšniekam ceļā, ja kaut ko nevīžīgi esi izdarījis, bet droši piebalso, ja viņš prie­cīgs mērķē mākoņos.'

16. augusts – Iņ Uguns Čūsku (Uguns) miers baro, nemiers posta. Tai veiksmīgi padodas gan dažādi sadarbības līgumi, sarežģīti ceļojuma maršruti.

17. augusts – Jan Zemes Zirgam (Uguns) nebāz pirkstus mutē. Pēc skata tīri lēns un mierīgs, bet zirgspēku tam daudz un pašapziņa liela. Ne­šaubies par veicamā apjomu, spēka tam pietiks.

18. augusts – Iņ Zemes Kaza (Zeme) labāk jūtas dāmu pul­ciņā, tāpēc, iespējams, tiksi uz­aicināta uz kafijas tasi kafejnī­cā vai pačalošanu ģimenes pulciņā.

