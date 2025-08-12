Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
12. augusts – Iņ Ūdens Vērsis (Zeme) cīnīsies ar datora problēmām, pārliks prātā šaha gājienus, iegrims instrukciju kalnos, šķendējoties dalīs pārlieku saaugušās ūdensrozes.
13. augusts – Jan Koka Tīģeris (Koks), jūtoties liels un varens, centīsies citus varenos izaicināt uz vārdu kaujām. Pēc vārda kabatā tas nelien, bliež ārā visu, ko domā.
14. augusts – Iņ Koka Trusis (Koks) mēģina saglābt glābjamo pēc lielo cīniņiem, neaizmirstot arī sev piešķirt daļu no dalāmajiem labumiem. Jaunas iespējas, jauni pavērsieni.'
15. augusts – Jan Uguns Pūķis (Zeme) skalda un valda ar diktatora cienīgu uznācienu. Netrāpies priekšniekam ceļā, ja kaut ko nevīžīgi esi izdarījis, bet droši piebalso, ja viņš priecīgs mērķē mākoņos.'
16. augusts – Iņ Uguns Čūsku (Uguns) miers baro, nemiers posta. Tai veiksmīgi padodas gan dažādi sadarbības līgumi, sarežģīti ceļojuma maršruti.
17. augusts – Jan Zemes Zirgam (Uguns) nebāz pirkstus mutē. Pēc skata tīri lēns un mierīgs, bet zirgspēku tam daudz un pašapziņa liela. Nešaubies par veicamā apjomu, spēka tam pietiks.
18. augusts – Iņ Zemes Kaza (Zeme) labāk jūtas dāmu pulciņā, tāpēc, iespējams, tiksi uzaicināta uz kafijas tasi kafejnīcā vai pačalošanu ģimenes pulciņā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem