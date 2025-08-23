Šie salāti ir diezgan maigi, jo tajos nav ne sīpolu, ne čili, tādēļ tie labi garšos arī bērniem.
Sastāvdaļas
- 3 kg kabaču
- 3 vidēja lieluma burkāni
- 100 ml etiķa (9%)
- 100 g cukura
- 3 ēdamkarotes sāls
- 1 glāze augu eļļas
- dilles
Pagatavošana
Kabačus nomizo un sagriež nelielos kubiņos. Burkānus sarīvē, bet dilles sīki sakapā. Visu liek lielā bļodā, pievieno eļļu, etiķi un sāli, rūpīgi samaisa un ļauj ievilkties 6–8 stundas.
Pēc tam masu pārliek katlā un vāra 25 minūtes.
Karstu pilda iepriekš cepeškrāsnī izkarsētās burkās un cieši aizvāko.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem