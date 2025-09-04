Dārzeņi ikdienas uzturu bagātina ar šķiedrvielām, vitamīniem, minerālvielām un citām bioloģiski aktīvām vielām.
Sastāvdaļas
- 1 ziedkāposts
- 10 ķirštomātiņu
- 2 ēdamkarotes rīvēta cietā siera
- 1 sauja rīvmaizes
- sāls, pipari
Mērcei:
- 150 g rīvēta Čedaras siera
- 500 ml piena
- 50 g sviesta
- 2 ēdamkarotes miltu
- 1 ēdamkarote sinepju
- 1 lauru lapa
- lociņi
Pagatavošana
Ziedkāpostu sadala rozetēs, tomātiņus pārgriež uz pusēm, lociņus sasmalcina. Ziedkāpostus vāra verdošā ūdenī aptuveni 10 minūtes, tad nokāš.
Gatavo mērci: pannā izkausē sviestu, pieliek miltus un maisot aptuveni minūti apcep. Nepārtraukti maisot, pakāpeniski pievieno pienu, līdz izveidojas krēmīga mērce. Pieliek lauru lapu un maisot turpina vārīt aptuveni 5 minūtes. Tad lauru lapu izņem, pieber lociņus, sieru, pievieno sinepes. Maisot vāra vēl 2 minūtes.
Sakarsē cepeškrāsni un uzsilda cepamo veidni. Siltā veidnē kārto ziedkāpostus, pārlej mērci, pārber tomātiņus, rīvmaizi un sieru. Cep cepeškrāsnī 200 oC aptuveni 5 minūtes – līdz siers izkūst.
