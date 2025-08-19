Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
19. augusts – Jan Metāla Pērtiķis (Metāls) kust kā vecs un pareizs pulksten’s. Precīzu darbu, lietišķu tikšanos, dažādu līgumu slēgšanas diena. Labs draugs, kurš māk arī pajokot.
20. augusts – Iņ Metāla Gaiļa (Metāls) dziesma velk uz rudens skaudrumu. Mazliet žēl par aizejošo vasaru, bet ko nu vairs. Labāk apmeklēt restorānu ar izsmalcinātu ēdienkarti.
21. augusts – Jan Ūdens Suns (Zeme) liek emocijas pie malas, sagādā kurināmo ziemai, rūpējas par kvalitatīvu elektroinstalācijas remontu, ja tas nepieciešams.
22. augusts – Iņ Ūdens Cūkai (Ūdens) tikai atpūta prātā. Darbadiena tai beidzas jau ar pusdienlaiku, kā mazs puišelis tā mīl aizšmaukt mazliet agrāk no saviem pienākumiem.
23. augusts – Jan Koka Žurkai (Ūdens) prātā kāds jauns projekts. Ja satiec kādu, kas sevī aizdomājies klīst, viņas ietekmē kāds galvā uzmet projekta izdevīgumu.
24. augusts – Iņ Koka Vērsis (Zeme) aizrautīgi atbalsta jaunās idejas, tas labprāt paplašina savu redzeslauku un metas iekšā nezināmajā, lūkojot, kāda taktika te nepieciešama.
25. augusts – Jan Uguns Tīģeris (Koks) tik lēkā un sauc – re, kā es māku, re, kā man padodas! Ja tev ir pirmie panākumi, ar kuriem vēlies palepoties, tad ir tieši īstā diena. Iespējams gūt atbalstu no draugiem
