Kopš kura laika, mainot pasi, veco ļauj paturēt, nevis noņem? Izbrīnīta Marija A.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē informē – nosacījums, kas paredz, ka pēc cilvēka vēlēšanās nederīgais personu apliecinošais dokuments var tikt caurdurts un atstāts viņa rīcībā, ir spēkā kopš 2024. gada 12. februāra.
Arī iepriekš bija noteikumi, kas paredzēja iespēju caurdurt un atstāt nederīgo pasi gadījumos, kad tajā atradās derīga vīza vai uzturēšanās atļauja.
IELĀGO! Ceļot uz ārvalstīm var tikai ar derīgu personu apliecinošo dokumentu, uzrādot vīzu/uzturēšanās atļauju nederīgajā pasē, kas tikusi caurdurta.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu