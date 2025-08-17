Viena no ātrām kabaču sagatavošanas receptēm, kur nav vajadzīga pasterizācija.
Sastāvdaļas
- 2 kg jauno kabaču
- 500 g burkānu
- 500 g sīpolu
- 4 ķiploka daiviņas
- 100 ml etiķa (9%)
- 100 ml augu eļļas3 ēdamkarotes cukura
- 1 ēdamkarote sāls
- dilles vai pētersīļi pēc izvēles
Pagatavošana
Kabačus sagriež salmiņos vai ripiņās, burkānus sarīvē uz rupjās rīves, sīpolus sagriež plānās šķēlēs. Visu sajauc lielā bļodā, pievieno sasmalcinātus ķiplokus, eļļu, etiķi, cukuru, sāli un zaļumus. Atstāj ievilkties 2–3 stundas, ik pa laikam apmaisot.
Kad masa atsulojusies, liek visu katlā un vāra aptuveni 20 minūtes uz vidējas uguns.
Karstu masu pilda izkarsētās burkās, cieši aizvāko un apgriež ar vāciņu uz leju, līdz atdziest.
