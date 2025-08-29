Lai gan šīs receptes ir bez pievienota cukura, cilvēkiem ar diabētu gan sula, gan biezeņi jālieto nelielos daudzumos, jo arī dabīgie cukuri paaugstina cukura līmeni asinīs.
Ābolu sula
Pagatavošana
1. Sagatavo ābolus. Nomazgā ābolus, izgriez bojājumus. Ja āboli ir lieli, tos var sagriezt daļās.
2. Izspied un pasterizē sulu. Izspied ābolu sulu. Nepievieno nekādus saldinātājus. Uzkarsē līdz 80–85 °C (nevārot), pildi sterilizētās pudelēs un aizkorķē.
3. Uzglabāšana. Pudeles ar sulu uzglabā tumšā, vēsā vietā.
Sulu var dzert tīrā veidā vai atšķaidītu ar ūdeni. Var izmantot smūtija un saldo ēdienu gatavošanai.
Ābolu biezenis
Der putrām, biezpienam, pankūkām vai kā deserta sastāvdaļa.
Pagatavošana 1. Sagatavo ābolus. Nomizo ābolus, izņem serdes, sagriez gabaliņos. 2. Gatavo biezeni. Lēni vāri ābolus ar nelielu ūdens daudzumu (100 ml ūdens uz katru 1 kg ābolu), līdz mīksti. Sablendē līdz viendabīgai masai. Pēc vēlēšanās vari pievienot šķipsniņu kanēļa vai citrona sulas. 3. Pildi sterilizētās burkās un pasterizē (15 minūtes 85 °C).
4. Uzglabāšana. Uzglabā vēsā, tumšā vietā – pagrabā vai ledusskapī.
Sasaldēti āboli (gabaliņos vai biezenī)
Pagatavošana
1. Sagatavo ābolus. Nomazgā, nomizo, sagriez gabaliņos vai sablendē.
2. Pildi traukos. Sapildi svaigo ābolu gabaliņus vai biezeni porciju maisiņos vai plastmasas kārbiņās un sasaldē.
Svaigo ābolu biezenis vai gabaliņi ir izmantojami zupās, auzu putrās, desertos bez pievienota cukura.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem