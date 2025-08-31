Kad siltumnīcā sārtojas tomāti, ir īstais brīdis domāt par ziemas krājumiem. Šie dārzeņi ne tikai priecē ar spilgtām krāsām un bagātīgu garšu, bet ir arī daudzpusīgi izmantojami konservēšanā. No tiem var pagatavot gan sulu un mērces, gan sātīgus salātus, kas ziemā noderēs kā ātra piedeva vakariņām vai garda uzkoda svētku galdam.
Sastāvdaļas
- tomāti
- 5 smaržīgie pipari
- 2 lauru lapas
- pustējkarote sinepju sēklu
Marinādei (uz 1 litru ūdens):
- 100 ml etiķa (9%)
- 4 ēdamkarotes cukura
- 1 ēdamkarote sāls
Pagatavošana
Katlā uzvāra ūdeni, pievieno etiķi, cukuru un sāli. Kad marināde sāk vārīties, turpina vārīt uz lēnas uguns dažas minūtes. Sterilizētās burkās liek tomātus tik, cik ietilpst burkā, un norādītās garšvielas.
Pārlej ar karstu marinādi. Burkas ar uzliktiem, bet neaizskrūvētiem vākiem liek katlā ar siltu ūdeni.
Sākumā ūdeni lēnām uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai. Kad tas sāk vārīties, burkas turpina karsēt: litra burkas aptuveni 15 minūtes, Pasterizēšana ir pabeigta brīdī, kad arī burkas iekšpusē sāk veidoties burbuļi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem