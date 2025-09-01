Īpašuma robeža – bieži vien deviņdesmitajos gados mērnieka ierādīta, neprecīza vai dabā iznīcināta un skaidri nenosakāma. Rezultāts – problēmas rīkoties ar savu īpašumu vai strīdi ar kaimiņiem. Bet ir risinājums – zemes robežu atjaunošana jeb zemes vienības kadastrālā uzmērīšana. 

Kāda ir tās gaita un kas jādara zemes īpašniekam, lai precizētu sava īpašuma robežas, taujājām mērniekam, Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklim Jānim Mažrimam un mērniekam Olafam Horstam.

Latvijā ievērojamai daļai zemes vienību robežas ir instrumentāli uzmērītas, taču liela daļa zemes vienību, īpaši lauku teritorijās, ir tādas, kas reģistrētas zemes reformas laikā deviņdesmitajos gados, kad tika masveidā ražoti robežplāni un mērnieki ar grafisko metodi cilvēkiem dabā ierādīja zemi, kā mērrīkus izmantojot, piemēram, lauka cirkuļus, mērlentes vai pat soļus, nereti dabā neierīkojot robežzīmes. Šādiem robežplāniem noteiktība ir līdz 20 m, līdz ar to rodas dažādi sarežģījumi. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē