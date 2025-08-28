Kad ienākusies vietējo dārzeņu raža, grēks tos neiekļaut ēdienkartē. Prasmīgi tos pagatavojot, būs gan garda maltīte, gan tiks uzņemtas organismam nepieciešamās uzturvielas.
Dārzeņi ikdienas uzturu bagātina ar šķiedrvielām, vitamīniem, minerālvielām un citām bioloģiski aktīvām vielām, norāda uztura speciālisti. Ik dienu vēlams uzņemt 3–4 porcijas dārzeņu. Viena porcija var būt viena sauja sagrieztu tomātu, redīsu, salātu vai viens vidēja lieluma dārzenis, piemēram, gurķis, paprika, burkāns vai cits, vai arī sauja termiski apstrādātu dārzeņu. Tiem vajadzētu būt dažādās krāsās, un vismaz puse no tiem jāuzņem svaigā veidā.
Lai samazinātu vitamīnu zudumu, dārzeņu termiskā apstrāde ieteicama mazā ūdens daudzumā slēgtā traukā (katlā ar vāku) vai tvaicējot. Ieteicams nepārvārīt.
Pildīti kabači
- 2 nelieli kabači
- 300 g maltās gaļas (cūkas, liellopa vai jauktas)
- 150 g kuskusa
- 100 g siera
- 4 tomāti
- 1 paprika
- 1 sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- 200 ml dārzeņu buljona
- 2 timiāna zariņi
- sāls, pipari
- olīveļļa
Kabačus gareniski pārgriež uz pusēm, izņem sēklotni. Sīpolus un ķiplokus sasmalcina, apcep sakarsētā eļļā, pievieno malto gaļu un apmaisot apcep. Liek klāt gabaliņos sagrieztu papriku, tomātus, timiāna lapiņas, pārkaisa sāli un piparus un cep vēl dažas minūtes. Pārlej buljonu un sutina, līdz šķidrums novārās.
Izvāra kuskusu. Pievieno apceptajai gaļai, iemaisa, ja vajag, pievieno vēl sāli un piparus. Ar maisījumu piepilda kabaču pusītes, pārkaisa sarīvētu sieru. Liek cepeškrāsnī un cep 200 grādos 30–40 minūtes.
Jauno kāpostu karbonāde ar gaļu
- 500 g jauno kāpostu
- 300 g maltās gaļas pēc izvēles
- 1 sīpols
- 2 olas
- 3–4 ēdamkarotes miltu vai mannas
- sāls, pipari
- zaļumi (dilles, pētersīļi)
- eļļa cepšanai
Kāpostu sīki sagriež vai sarīvē, sīpolu sīki sakapā. Kāpostiem uzbārsta nedaudz sāls, samīca ar rokām un atstāj uz 15 minūtēm, lai tie kļūst mīkstāki un izdala sulu. Ja sulas ir ļoti daudz, viegli nospiež. Tad kāpostus liek bļodā, pievieno malto gaļu, sīpolus, olas un miltus. Pieber sāli, piparus, sasmalcinātus zaļumus un visu samaisa, līdz izveidojas viendabīga masa. No masas veido plakanas karbonādes. Pannā uzkarsē eļļu un cep uz vidējas uguns 4–5 minūtes no abām pusēm, līdz iegūst zeltaini brūnu garoziņu un gaļa gatava.
Karbonādes var arī cept cepeškrāsnī 180 oC aptuveni 25 minūtes.
