Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 4.septembra līdz 7.septembrim norisināsies izstāde "Dālijas 2025", kas tapusi sadarbībā ar biedrību "Latvijas dālijas", informē muzeja pārstāve Polīna Šķiņķe.
Līdzās biedrības audzētāju šķirnēm būs apskatāmi arī ziedi no Latvijas Universitātes Botāniskā dārza un Latvijas Nacionālā botāniskā dārza kolekcijām.
Izstādē eksponētas ap 400 dāliju šķirnes.
Dālija ir ziedu kultūra, kurai raksturīga liela ziedlapu formu un ziedu izmēru daudzveidība, kā arī krāsu un to toņu veidoto rakstu bagātība.
Dāliju audzēšanas eksperti izstādes laikā sniegs praktiskus padomus un ieteiks katram dārzam piemērotākās dāliju šķirnes.
Ikviens izstādes apmeklētājs varēs nobalsot par, viņaprāt, skaistāko dāliju šķirni.
