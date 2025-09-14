Jau vairāk nekā simt gadu parastā augļu mušiņa jeb drozofila (Drosophila melanogaster) ir viens no nozīmīgākajiem modeļorganismiem zinātnē.
Pirmais zinātniskos nolūkos 1909. gadā tās izmantojis Tomass Hants Morgans.
Drozofilas tiek izmantotas ģenētiskajos pētījumos, to skaitā iedzimtu slimību profilakses metožu radīšanā.
Augļu mušiņas ātri vairojas, ir viegli kopjamas, to genoms ir pilnībā atšifrēts un hromosomas pietiekami lielas, lai tās varētu novērot pat ar mazjaudas mikroskopu.
Augļu mušiņas arī bija pirmais dzīvais organisms, ko cilvēki nosūtījuši kosmosā, lai pētītu kosmiskā starojuma ietekmi uz dzīviem organismiem. Lidojums notika 1947. gada 20. februārī.
