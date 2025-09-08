Pieteicos mantojumam ar inventāra tiesībām, un izrādījās, ka mantojuma atstājējam ir lieli parādi. Rezultātā nācās mantoto īpašumu zaudēt. Bet man ir jautājums, kur paliek atlikusī mantojuma atstājēja parādu daļa, ko nevarēja nosegt ar mantojuma vērtību? Kurš to sedz? Tas tā arī paliek līdz galam neatmaksāts? Jautā Elza R.

Zvērināts advokāts Henrijs Niedra, partneris no zvērinātu advokātu biroja "Niedra", skaidro, ja tiek izmantotas inventāra tiesības mantojuma saņemšanai un mantinieki atsakās no mantojuma, mantojuma atstājēja parādi tiek segti tikai no mantojuma vērtības. 

Ja mantas nav pietiekami, lai segtu visus parādus, neapmierinātā prasījumu daļa paliek neatmaksāta.  

