Ja gribas pagatavot ātru maltīti, var izmēģināt kuskusu. Šis produkts ir gatavots no skrotētiem un samaltiem kviešu graudiem.
Tas satur šķiedrvielas, B grupas vitamīnus, olbaltumvielas. Gandrīz nemaz nesatur taukus. Var pasniegt kā piedevu pamatēdienā vai pievienot salātiem.
Tam nav izteiktas garšas. Pagatavošana ir pavisam vienkārša: kuskusu aplej ar verdošu ūdeni (attiecībā 1:2), ļauj aptuveni 5 minūtes uzbriest. Pievieno garšvielas un piedevas attiecīgi, kādu ēdienu gatavosiet: saldu vai sāļu.
Sastāvdaļas
- pusglāze kuskusa
- 1 glāze ūdens
- puse buljona kubiņa
- sāls
- sviests
- kabači un šampinjoni (var pievienot arī papriku)
Pagatavošana
Kuskusu ieber traukā. Aplej ar karstu ūdeni, kurā izšķīdināts buljona kubiņš, pievienots nedaudz sāls. Uzliek vāku, ļauj aptuveni 5 minūtes uzbriest, nemaisa. Tikmēr pannā apcep gabaliņos sagrieztu kabaci un šampinjonus. Pievieno kuskusu, apmaisa, var pievienot nedaudz sviesta.
