Vēlos pārveidot visu telpu par dušu (bez vannas, paneļa) daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā. Kā pareizi izbūvēt, lai neapplūdinātu kaimiņus? Jautā Dace Tukuma novadā. Konsultē SIA "ACO Nordic" projektu vadītājs Nils Idžons.  

Nelielās vannasistabās vanna aizņem pārāk daudz vietas, bet veikalos pieejamās duškabīnes ar paliktni šķiet pārāk mazas. Kā risinājumu vannasistabā var ierīkot dušas trapu – grīdā iebūvējamu noteces sistēmu, kam nav nepieciešams paliktnis.

Kādu trapu izvēlēties

Var izvēlēties lētāku punktveida vai dārgāku līnijveida trapu. Atsevišķās telpās piemērotāks var būt trīsstūrveida traps ierīkošanai telpas stūrī vai sienā iebūvējama noteces sistēma. Visi iebūvējamie risinājumi jāizvēlas pārdomāti, jo to nomaiņa pēc uzstādīšanas ir sarežģīta un dārga.

Visvienkāršāk uzstādīt līnijveida dušas kanālu. Ja ūdens izplūdi ierīko pie tālākās telpas sienas, grīdas slīpumu veido tikai vienā virzienā, bet ar atstatumu – divos virzienos, nodrošinot ūdens novadīšanu kanalizācijā. Savukārt ūdeni punktveida trapā novada pa slīpumu, kas veidots četros virzienos (krustveidā). Ja telpā paredz klāt lielformāta flīzes, tās vajadzēs uzmanīgi piegriezt, lai pareizi uzstādītu punktveida trapu.

