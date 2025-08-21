Sanāk stiprs, medains ievārījums, bumbieri padara maigāku aliču skābo garšu.
Sastāvdaļas
- 2 kg aliču
- 3 lieli bumbieri
- 1,5 kg cukura
- 150 ml ūdens
Pagatavošana
Aličas nomazgā, ieber katlā, pārlej ūdeni, uzliek vāku un vāra 5–7 minūtes. Tad izberž caur sietu, lai atdalītu miziņas un kauliņus. Masu liek katlā, pievieno cukuru un vāra 10 minūtes. Pēc tam pievieno mazos gabaliņos sagrieztus bumbierus un turpina vārīt 20–25 minūtes.
Ievārījumu salej tīrās burkās un aizvāko. Sasedz uz nakti segās, pēc tam novieto vēsumā.
- Ievārījums sanāk pārāk šķidrs, ja izmanto augļus ar zemu pektīna saturu vai arī pievienots par maz cukura.
- Ievārījums sarūgst, ja pievienots par maz cukura, burciņas nav labi izmazgātas un izkarsētas, ja ievārījumu neuzglabā vēsumā vai arī kāds no augļiem bijis bojāts.
- Arī pelējums rodas, ja ievārījumam pielikts par maz cukura, augļi bijuši bojāti vai netīri, trauki – pavirši sterilizēti, ievārījums uzglabāts siltos un mitros apstākļos.
- Kad ievārījums gatavs, svarīgi, lai tas nekavējoties tiktu sapildīts burkās līdz pašai augšai. Tad mikroorganismiem būs mazāka iespēja savairoties.
