Vai var oficiāli kļūt par tēvu bērnam, ar kura māti vīrietis ir laulībā un kura bioloģiskais tēvs par bērnu neliekas ne zinis (nav pat redzējis). Vai nepieciešamas kādas bioloģiskā tēva piekrišanas, pilnvara, lai to izdarītu? Varbūt tas jārisina caur tiesu/bāriņtiesu? Jautā Guntars K.

Bērnu aizsardzības centra Bērnu tiesību uzraudzības dienesta Bāriņtiesu uzraudzības departamentā skaidro, ka Latvijā iespējams adoptēt laulātā (sievas) bērnu, kurš ir no iepriekšējām attiecībām. 

Tas ļauj oficiāli kļūt par bērna juridisko tēvu, iegūstot visas vecāka tiesības un pienākumus. Adopcijas process šādā gadījumā ir regulēts Ministru kabineta (MK) noteikumos nr. 667 Adopcijas kārtība, kā arī Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Civillikumā, un tas parasti ir pat vienkāršāks nekā vispārēja adopcija, jo bērns jau dzīvo ģimenē.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē