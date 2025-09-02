Latvijas Digitālās veselības centrs atgādina ikvienam Latvijas iedzīvotājam norādīt savu kontaktpersonu E-veselībā (eveseliba.gov. lv). Tas var būtiski noderēt kritiskās situācijās, kad notikusi nelaime, cietušajam nespējot informēt tuviniekus par savu atrašanās vietu un veselības stāvokli.
Tas ir ne vien drošības solis pašam cilvēkam, bet arī būtisks atbalsts ārstiem, lai sasniegtu pacienta tuviniekus un uzsāktu pacientam piemērotāko ārstēšanu. Ja kontaktpersona jau ir norādīta, ieteicams pārliecināties, vai informācija ir aktuāla.
Kā savu kontaktpersonu var norādīt vienu vai vairākus cilvēkus, autentificējoties eveseliba.gov.lv ar mobilo lietotni eParaksts mobile, personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni Smart-ID.
Par kontaktpersonu var kļūt laulātais, dzīvesbiedrs, vecāki, bērni vai jebkura cita cilvēkam tuva persona.
Kontaktpersonu informācija norādāma sadaļā Personas dati > Kontaktpersonas. Ja norādītā informācija vairs nav aktuāla, to ir iespējams mainīt jebkurā laikā bez ierobežojuma.
Tie, kuri neizmanto internetu, informāciju par kontaktpersonu kārtējās vizītes laikā var lūgt norādīt savam ģimenes ārstam vai citam prakses darbiniekam, kuram ir piekļuve valsts E-veselības sistēmai.
Šo informāciju nepieciešamības gadījumā izmanto arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). Zvanot uz informatīvo tālruni 67337750, iespējams uzzināt, vai NMPD mediķi ir nogādājuši cietušo slimnīcā un, ja tā, tad uz kuru.
Taču jāņem vērā, ka informāciju par izsaukuma faktu un slimnīcu, uz kuru nogādāts pacients, NMPD drīkst sniegt tikai kontaktpersonām, kas norādītas pacienta E-veselības profilā.
Šobrīd E-veselībā kontaktpersonas ir norādījuši 191 667 iedzīvotāji.