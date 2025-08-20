Kā jau ierasts, arī šī nedēļa bagāta ar dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
Tomātu un garšaugu parāde
No 20. līdz 24. augustam Latvijas Nacionālajā dabas muzejā norisināsies izstāde Tomāti un garšaugi 2025, kurā būs apskatāmas ap 300 tomātu šķirņu, kas priecēs apmeklētājus ar krāsainību un formu dažādību. Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar A. Sildes dārzkopības entuziastu klubu "Tomāts"
Tomātu audzētājs un kolekcionārs Valdis Pūliņš izstādē piedalīsies ar 70 tomātu šķirnēm, to skaitā sēriju Mana Ukraina, kurā 20 šķirnes izaudzētas no Ukrainas tomātu kolekcionāru sēklām. Savukārt dārzniecības Neslinko lielajā kolekcijā piereģistrētas jaunas kokteiļtomātu šķirnes, būs arī vairākas tomātu šķirnes, kuras piemērotas audzēšanai podos un uz balkona.
Ludmilas Kodzasovas kolekcijā varēs apskatīt ap 70 tomātu šķirņu, no kurām 9 izveidojusi pati kolekcionāre. Viņas kolekcijā būs daudz lielaugļu tomātu šķirņu. Arī šogad izstādē piedalīsies Darja Jureviča un Anatolijs Silins, katrs ar 40 tomātu šķirnēm. Varēs saņemt konsultācijas tomātu audzēšanā un iegādāties sēklas.
Ar plašu garšaugu klāstu izstādē piedalīsies dārzniecība Neslinko, Valentīna Cuznetova, Marija Tocupe. Varēs apskatīt un iegādāties dažādu veidu piparmētru, baziliku, lavandu, kariju, lauru koku, rozmarīnu, kolas koku, nokareno spinātu un daudz ko citu.
20. augustā 19–21 trešais Dzegužkalna muzikālā parka programmas koncerts. To atklās Vēstnieks jeb latviešu pianists un komponists Rūdolfs Macats ar skaņdarbiem no albuma FM Nostaļģija, viņa repertuārā vienmēr bijušas arī leģendārās latviešu dziedātājas Olgas Rajeckas izpildīto dziesmu kaverversijas. Koncerta otrajā daļā uzstāsies Olga Rajecka ar dziesmām no grupām Eolika, Turaidas roze un Dāmu pops. Ieeja bez maksas.
22. augustā 18:00 Bauskas kultūras centrā notiks lietuviešu komponista Mikaloja Konstantīna Čurļoņa kora mūzikas koncerts, kas ir daļa no projekta Čurļoņa dziesmu tilts (Čiurlionis Songs Bridge). Uzstāsies koris Con moto no Lietuvas un Bauskas kultūras centra jauktais koris Mežotne. 23. augustā plkst. 11 abi kori klausītājus aicina apmeklēt arī komponistam veltīto kora mūzikas koncertu Iecavas Svētā Antona Romas katoļu baznīcā.
22.–23. augustā tiks svinēti Ogres novada un pilsētas svētki. Paredzēti koncerti: izskanēs jauktā kora Lāčplēsis un Daumanta Kalniņa koncertprogramma Es mīlu dzīvi skaisto, svētku lielkoncertā uzstāsies Antra Stafecka, Latvian Blues Band, Ozols un citi mūziķi. Sīkāk par svētku programmu: www. ogresnovads.lv.
23. augustā 14:00 Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā Salaspilī notiks Salaspils Ritma nedēļas 2025 noslēguma koncerts, kurā piedalīsies bundzinieki – gan pieredzējuši ritma meistari, gan jauni talanti – kopā ar viesiem un draugiem no citām Latvijas malām. Programmā iekļauti spilgti un dinamiski skaņdarbi. Ieeja bez maksas.
23. augustā 10–18 KuKü Tirgus aicina uz brīvdabas tirdziņu Nēģu svētku noskaņās Carnikavā jeb nēģu galvaspilsētā. Varēs baudīt ne tikai nēģu gardumus, bet arī plašu Latvijas radošo meistaru, dizaineru un mājražotāju piedāvājumu.
23. augustā 17:00 Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā norisināsies IX vēsturisko ērģeļu svētku noslēguma koncerts Bahs. Buravickis. Stivriņa. Piedalās Ilona Birģele (ērģeles), Virdžīnija Laube-Vītiņa (sitaminstrumenti). Ieeja bez maksas.
