Kādi jautājumi tiek uzdoti, pieprasot vīzu? Kas tiek vērtēts, lemjot par vīzas piešķiršanu? Jautā Anna G.

Sākotnēji būtiski saprast, vai Latvijas valstspiederīgais ceļos uz ārzemēm vai ārvalstnieks ieceļos Latvijā. Par ieceļošanas prasībām konkrētā valstī precīzu un detalizētu informāciju varēs sniegt konkrētās valsts vēstniecība, arī valsts pārvaldes institūcija, kas atbild par migrācijas jautājumiem šajā valstī.

Būtisks – ieceļošanas mērķis

Ārlietu ministrijā stāsta, ka, izskatot vīzas pieteikumu ieceļošanai Latvijā, vēstniecība īpašu uzmanību pievērš novērtējumam, vai pieteikuma iesniedzējs nerada nelikumīgas imigrācijas risku un neapdraud Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu drošību.

Ja vīzas pieteikuma izvērtēšanas laikā rodas šaubas par vīzas pieteicēja sniegto informāciju, konsulārā amatpersona var uzaicināt pieteikuma iesniedzēju ierasties personīgi vēstniecībā uz interviju, kā arī lūgt iesniegt papildu dokumentus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē