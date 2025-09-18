Ināras Apsītes-Znatnajas no TLMS "Atkalnis" adītā šalle Hāpsalas rakstā ir smalks un skrupulozs darbs*.
Materiāli
- Igaunijā ražotā Hāpsalu mežģīnēm paredzētā dzija ar zīda pavedienu
- Adāmadatas nr. 3,5
Darba gaita
Šalle adīta pēc zīmējuma ar sešiem raportiem 1,5 m gara. Malām izmantots rievotais adījums.
*Sadarbībā ar žurnālu "Praktiskie Rokdarbi"
