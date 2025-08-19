Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Hortenzijas aizvien ir ļoti iecienīts augs gan mazākos, gan plašākos dārzos. Taču, lai hortenzijas ziedētu bagātīgi, tām nepieciešama regulāra un sabalansēta mēslošana, lai veidotos spēcīgi dzinumi un skaistas ziedkopas. Vienlaikus svarīga ir augsnes pareiza sagatavošana pirms stādīšanas. Par to plašāk jaunākajā žurnāla numurā stāsta stādaudzētavas "Lazdkalni" saimniece Solveiga Zīle.
Vēl žurnālā lasiet:
- Darbs ārzemēs, pensija Latvijā- kas jāzina
- Asinsdonora analīzes - vai tās pārbauda
- Vēja ģeneratori- kādā attālumā no īpašuma drīkst būvēt?
- Kāpēc pūst persiki
- Kā pareizi izvēlēties celtniecības putas
- Rakstāmgalds skolēnam - kāds piemērotāks
- Gatavojam tomātus ziemai! 6 receptes
- Vītolu vējmietiņš - kāpēc jālieto piesardzīgi
- Kas jāievēro, mērot asinsspiedienu
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
Ko tu saņemsi:
