Man uzdāvināja trompetvīteni jeb kampsi, kurš šovasar skaisti zied, bet vai tas tiešām pārcieš Latvijas ziemas? Jautā Evija Tukumā.
Amerikas trompetvītenis (Campsis radicans) jeb trompetliāna, kampsis ir ātri augošs bignoniju dzimtas vīteņaugs, kas kāpelē, izmantojot tvērējsaknes un dzinumus. Lapas ir zaļas, plūksnaini saliktas. Ziedi – ļoti dekoratīvi, zvanveida. Zied no jūlija vai augusta līdz rudenim.
Šķirnes ‘Gabor’ stādi veido līdz pat 4 cm garus, sarkanus ziedu zvanus, škirne ‘Ursynov’ ir ar oranžiem ziediem, ‘Flava’ - ar dzelteniem ziediem,bet šķirne ‘Flamenco’ - ar sarkaniem ziediem.
Stādaudzētavas “7 rozes” saimnieks Inguss Murīss stāsta, ka viņa dārzā Valmierā trompetliāna aug un labi ziemo jau daudz gadu.
Ja nopirkts neliels stādiņš, pirmos gadus to vajag piesegt, lai pasargātu no kailsala. Vēlāk to darīt vairs nevajag.
Bargākās ziemās dzinumi mēdz apsalt, bet kampsis labi atjaunojas un zied ik gadu. Stādaudzētājs iesaka to audzēt no vēja aizsargātā vietā, ēkas dienvidu (nevis ziemeļu) pusē.
