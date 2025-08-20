Ābolu tarte ir nebiezas mīklas kārtas atklātā kūka, parasti ar Francijas izcelsmi. Tarte ir lieliska gan silta, gan auksta.
Sastāvdaļas
Smilšu mīklai
- 200 g kviešu miltu
- 100 g auksta sviesta (sagriezta kubiņos)
- 50 g pūdercukura
- 1 ola
- šķipsniņa sāls
Pildījumam
- 4–5 skābeni āboli
- 2–3 ēdamkarotes cukura
- 1 tējkarote kanēļa
- 20 g sviesta (mazām sviesta piciņām uz āboliem
- 1 ēdamkarote citrona sulas
- 1–2 ēdamkarotes aprikožu ievārījuma glazūrai
Pagatavošana
1. Pagatavo mīklu. Bļodā saber sausās sastāvdaļas – miltus, cukuru, šķipsniņu sāls – un visas sajauc. Pievieno aukstu sasmalcinātu sviestu un sastāvdaļas saberz ar pirkstiem līdz drupačām. Iemaisi sajauktu olu un samīci viendabīgu mīklu. Ja mīkla ir pārāk sausa, pievieno tai 1 tējkaroti auksta ūdens. Savel mīklu bumbā, ietin plēvē un liec ledusskapī uz 30 minūtēm.
2. Mīklu liec cepamajā formā. Izrullē mīklu un ieklāj tartei paredzētajā formā (apmēram 24–26 cm diametrā), izveidojot malas. Sadursti mīklu ar dakšiņu, liec atpakaļ ledusskapī uz 10–15 minūtēm.
3. Tartes veidošana. Nomizo un sagriez ābolus plānās šķēlēs. Vari apslacīt ar citrona sulu, lai nebrūnē. Uz mīklas pamatnes kārto ābolu šķēles dekoratīvā veidā (piemēram, spirālē). Pārkaisi ar cukuru un kanēli, virsū liec dažas sviesta piciņas.
4. Cepšana. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 °C temperatūrai. Liec tartes formu un cep 35–40 minūtes, līdz maliņas zeltainas un āboli mīksti.
5. Glazēšana (pēc izvēles). Kad tarte izcepta, pasildi nedaudz aprikožu ievārījuma un ar otiņu pārsmērē ābolus spīdumam un garšai.
6. Pasniegšana. Pasniedz ar vaniļas saldējumu, putukrējumu vai nedaudz saldinātu skābo krējumu.
