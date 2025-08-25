Vari pievienot mīklai šķipsniņu malta kanēļa vai kardamona, kā arī rīvētu citrona vai apelsīna miziņu atsvaidzinājumam.
Sastāvdaļas
Bumbieru un karameles kārtai
- 2–3 vidēji nobrieduši, bet ne pārāk mīksti bumbieri
- 50 g sviesta
- 100 g gaišā cukura
- šķipsniņa kanēļa vai muskatrieksta
Mīklai
- 125 g mīksta sviesta
- 120 g cukura
- 2 olas
- 150 g miltu
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- šķipsniņa sāls
- 1 tējkarote vaniļas cukura vai esences
- 2–3 ēdamkarotes piena vai saldā krējuma
Pagatavošana
1. Sagatavo karameļu pamatni. Cepeškrāsni uzkarsē līdz 180 °C (bez ventilatora). Formā (apmēram 22 cm diametrā) izkausē 50 g sviesta un pievieno 100 g cukura. Uz nelielas uguns vai cepeškrāsnī ļauj cukuram izkust un karamelei kļūt zeltainai. Maisīt nav obligāti, bet uzmanīgi jāseko, lai karamele nesadeg.
2. Sagatavo bumbierus. Nomizo un sagriez bumbierus šķēlēs vai pusītēs, ja tie ir nelieli. Izkārto bumbierus virs karameļu kārtas cieši blakus.
3. Pagatavo mīklu. Saputo sviestu ar cukuru, līdz masa kļūst gaisīga. Pa vienai pievieno olas, katru kārtīgi iemaisot. Ieber miltus, sajauktus ar cepamo pulveri, sāli un vaniļas cukuru. Pievieno pienu, lai masa būtu vijīga, bet ne šķidra. Mīklu rūpīgi samaisi.
4. Pārlej mīklu un cep. Pārlej mīklu pāri bumbieriem un izlīdzini. Formu liec cepeškrāsnī un cep 35–40 minūtes, līdz virspuse ir zeltaini brūna un iedurtais kociņš izvilkts iznāk tīrs. Pēc izņemšanas kūku atdzesē 5–10 minūtes, tad apgriez kūku ačgārni uz liela šķīvja, kamēr karamele vēl silta.
5. Pasniedz ar saldējumu vai putukrējumu.
