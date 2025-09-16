Septembra trešā nedēļa bagāta dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
20. septembri no pulksten 10 līdz 15 Hercoga Jēkaba laukumā Jelgavā notiks Rudens ražas un stādu gadatirgus, kur sezonālos produktus un dažādus darinājumus piedāvās vairāk nekā 200 tirgotāju.
Šogad gadatirgū goda vietā cels kāpostu. No baltajiem un sarkanajiem līdz kraukšķīgajiem Ķīnas kāpostiem, dekoratīvajiem lapu kāpostiem un sātīgajiem Briseles kāpostiņiem. Tos piedāvās iegādāties tirgotāji, un tematisko piedāvājumu sarūpēs arī ēdinātāji.
Tradicionāli varēs iegādāties rudens labumus – gan svaigus, gan pārstrādātā veidā, gatavus celšanai galdā. Solās būt plašs piedāvājums dārzniekiem – varēs iegādāties ziemcietes, rododendru, peoniju, īrisu un rožu stādus, sīpolpuķes, dekoratīvos kokus un krūmus, inovatīvus pļavu ziedu sēklu paklājus, kā arī dārza tehniku.
Dienas gaitā apmeklētājus priecēs kultūras programma. Mazos jelgavniekus uzrunās radošās darbnīcas, bet visus apmeklētājus arī konkursi par šoreiz godā celto kāpostu.
Citi notikumi
17.–21. septembrī Latvijas Dabas muzejā izstāde Lielā sēņu izstāde 2025.
18. septembrī plkst. 18.00 Rembates tautas namā Ogres novadā Valda Atāla dzejkoncerts. Pirms tam varēs apskatīt mākslinieka gleznu izstādi, kas veidota no pogām. Ieeja bez maksas.
19. septembrī plkst. 19–21 Vangažu pilsētas kultūras namā pilsētas svētku koncerts Ak, skaistā jaunība. Piedalīsies pašdarbības kolektīvi un īpašie viesi – komponists Valdis Zilveris un dziedātājs Andris Daņiļenko. Ieeja bez maksas. No plkst. 22.00 balle kopā ar Arni un Līvu. Ieeja 5 eiro.
19. septembrī 10–17 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies otrais Eiropas Valodu festivāls 2025. Daudzveidīgā programma būs īpaši saistoša visu vecumu skolu jauniešiem un valodu skolotājiem.
20. septembrī no plkst. 11.00 visas dienas garumā Dzērveņu festivāls 2025 Olaines Mežaparkā, lai godinātu vienu no rudens vērtīgākajām ogām. Pasākums solās būt košs, muzikāls un pilns dzērveņu burvības, piedāvājot plašu izklaides programmu visai ģimenei. Uzstāsies grupas Olas, Autobuss debesīs, R.A.P., Credo. Ieeja bez maksas.
21. septembrī plkst. 9–17 Āgenskalna tirgū Rīgā norisināsies Kartupeļu festivāls, kurā kulta dārzeni kartupeli varēs sastapt dažādos veidos.
21. septembrī plkst. 10–14.30 Rudens tirgus Ķekavā, kas šogad apvienots ar Katlakalna 8. starptautisko folkloras festivālu Rudenāji 2025, kurā piedalīsies kopas no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales, Rīgas un Lietuvas. Koncertu vadīs un par rudenāju tradīcijām stāstīs Andris Kapusts. Būs arī kopīgs priekšnesums visām kopām ar muzikantu saspēli un sadancošanās ar publiku.
21. septembrī plkst.11–15 Straupes Zirgu pastā norisināsies Slow food Straupe mājražotāju tirdziņš.
27. septembrī plkst. 18.00 Limbažu kultūras namā notiks koncerts Latviešu mīlas dziesmas. Orķestra Rīga skanējums diriģenta Valda Butāna vadībā. Solisti: dziedātāja Aija Vītoliņa un aktieris, dziedātājs Raimonds Celms. Biļetes: bilesuparadize.lv.
