Kā pareizi iztīrīt mīkstās mēbeles, lai tās nesabojātu? Kā izmantot mazgājošo putekļsūcēju? Jautā Emīlija K.

Veicot padziļinātu tīrīšanu, arī senām un ilgstoši lietotām mēbelēm var piešķirt daudz glītāku izskatu.

Ne visu var mazgāt

Tāpat kā apģērbam, arī mēbelēm un citiem tekstilizstrādājumiem atšķiras kopšana. Lielāko daļu audumu var mazgāt ar speciālu putekļsūcēju vai noņemamos elementus ievietot veļasmašīnā.

Tomēr ne visas mīkstās mēbeles ir paredzētas intensīvai kopšanai – audums var sarauties un mainīt formu, zaudēt krāsu, sakrāsot gaišākas mēbeles daļas. Ja audumu nav paredzēts mazgāt, ražotājs informāciju par kopšanu norāda mājaslapā, mēbeļu montāžas instrukcijā vai nelielā etiķetē ar auduma specifiskajām prasībām, kas nereti tiek nogriezta. Mēbeles, kuras ražotājs neparedz mazgāt, tīra ar siltā ūdenī samērcētu un izgrieztu drāniņu.

 

