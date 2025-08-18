Jaunie kartupeļi ir ar ļoti plānu mizu, kas ēdama un garšīga. Tā­pēc tie nav jāmizo, tikai jānoberž ar mīkstu saru suku vai trauku sūk­ļa raupjo pusi. Gatavojot ēdienus no tiem, nevajag aizrauties ar garšvielām un spēcīgām mērcēm.

Jaunie kartupeļi ir aromātis­ki paši par sevi, tāpēc būs pietiekami, ja tiem pievienos sāli, piparus, nedaudz rozmarīna, ķiplokus un dilles. Tie labi garšo arī auksti – salātos vai uzkodās. Noteikti jāņem vērā, ka jaunie kartupeļi bojājas ātrāk nekā vecie. Tos va­jadzētu ātri izlietot – pāris dienās. Ie­teicams uzglabāt sausā, vēsā vietā, bet ne ledusskapī, jo tajā var mainīties jau­no kartupeļu tekstūra un garša.

Sastāvdaļas

  • 500 g jauno kartupeļu
  • puse gurķa
  • sauja redīsu
  • dilles

Mērcei:

  • 150 g bezpiedevu jogurta vai krējuma
  • 1 tējkarote sinepju
  • sāls, pipari

Pagatavošana

Kartupeļus novāra, atdzesē un sa­griež šķēlēs. Gurķi un redīsus sagriež plānās ripiņās. Jogurtu sajauc ar sine­pēm, pipariem, sāli un sasmalcinātām dillēm. Visu samaisa. 

Jaunie kartupeļi.
Jaunie kartupeļi.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

