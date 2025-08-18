Jaunie kartupeļi ir ar ļoti plānu mizu, kas ēdama un garšīga. Tāpēc tie nav jāmizo, tikai jānoberž ar mīkstu saru suku vai trauku sūkļa raupjo pusi. Gatavojot ēdienus no tiem, nevajag aizrauties ar garšvielām un spēcīgām mērcēm.
Jaunie kartupeļi ir aromātiski paši par sevi, tāpēc būs pietiekami, ja tiem pievienos sāli, piparus, nedaudz rozmarīna, ķiplokus un dilles. Tie labi garšo arī auksti – salātos vai uzkodās. Noteikti jāņem vērā, ka jaunie kartupeļi bojājas ātrāk nekā vecie. Tos vajadzētu ātri izlietot – pāris dienās. Ieteicams uzglabāt sausā, vēsā vietā, bet ne ledusskapī, jo tajā var mainīties jauno kartupeļu tekstūra un garša.
Sastāvdaļas
- 500 g jauno kartupeļu
- puse gurķa
- sauja redīsu
- dilles
Mērcei:
- 150 g bezpiedevu jogurta vai krējuma
- 1 tējkarote sinepju
- sāls, pipari
Pagatavošana
Kartupeļus novāra, atdzesē un sagriež šķēlēs. Gurķi un redīsus sagriež plānās ripiņās. Jogurtu sajauc ar sinepēm, pipariem, sāli un sasmalcinātām dillēm. Visu samaisa.
