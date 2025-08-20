Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai, 24.augustam, notiks izstāde "Tomāti un garšaugi 2025", kurā tiek solīts izrādīt "simtiem krāšņu tomātu un aromātisku garšaugu".
Izstāde notiek sadarbībā ar Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu kluba "Tomāts" kolekcionāriem un selekcionāriem. Tomātu audzētāji sola pārsteigt ar dažādu krāsu, formu un izmēru tomātiem.
Izstādē būs eksponētas ap 300 tomātu šķirnes, un līdzās Latvijā un pasaulē iecienītām šķirnēm būs apskatāmi arī selekcijas jaunumi.
Valdis Pūliņš no Talsiem prezentēs 70 tomātu šķirnes, īpaši izceļot sēriju "Mana Ukraina", kurā ietvertas 20 Ukrainas tomātu kolekcionāru šķirnes. Savukārt dārzniecība "Neslinko" izstādes apmeklētājus iepazīstinās ar jaunām kokteiļtomātu šķirnēm, akcentējot podos audzējamus tomātus, kas piemēroti terasēm un balkoniem. Rīdzinieces Ludmilas Kodzasovas, kurai tuvas ir lielaugļu tomātu šķirnes, kolekcijā būs skatāmas ap 70 tomātu šķirnes, no kurām deviņas izveidojusi pati kolekcionāre.
Garšaugu izstādes dalībnieki iepazīstinās ar dažādu veidu piparmētrām, baziliku, rozmarīnu, lavandu, kariju, lauru lapu koku, kolas koku, nokarenajiem spinātiem un citiem garšaugiem. Ar plašu garšaugu klāstu izstādē piedalīsies dārzniecība "Neslinko" no Baložiem, Valentīna Cuzņetova no Talsiem un Marija Tocupe no Jelgavas novada.
Izstādes laikā būs iespēja saņemt dārzkopju konsultācijas, kā arī iegādāties garšaugu stādus un tomātu sēklas, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienesta reģistrā.
