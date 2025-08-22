Šī būs tumīga zupiņa sātīgām pusdienām.
Sastāvdaļas
- 800 g kartupeļu
- 1 puravs
- 1 sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- 200 g vistas filejas
- 250 g žāvēta bekona
- 1 l vistas buljona
- 2 ēdamkarotes kviešu miltu
- 4 ēdamkarotes saldā krējuma
- 1 ēdamkarote sviesta
- sāls, pipari
Pagatavošana
Lielā katlā uz mērenas uguns izkausē sviestu un maisot kādas 3 minūtes apcep plānās šķēlēs sagrieztu sīpolu un sakapātas ķiploka daiviņas. Pēc tam pieliek sakapātus puravus un bekonu un, nepārtraukti maisot, cep vēl 3 minūtes.
Bļodiņā sajauc miltus ar nedaudz buljona, pievieno dārzeņiem un maisot karsē 2 minūtes. Pielej atlikušo buljonu, pieliek sakapātu vistas fileju, pieber sāli un piparus. Uzvāra, pēc tam liesmu samazina un vāra aptuveni 15 minūtes. Pievieno sagrieztus kartupeļus un vāra vēl 10 minūtes, līdz kartupeļi un gaļa mīksti. Iemaisa saldo krējumu un pavāra vēl 2 minūtes.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem