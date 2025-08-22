Šī būs tumīga zupiņa sātīgām pusdienām.

Sastāvdaļas

  • 800 g kartupeļu
  • 1 puravs
  • 1 sīpols
  • 2 ķiploka daiviņas
  • 200 g vistas filejas
  • 250 g žāvēta bekona
  • 1 l vistas buljona
  • 2 ēdamkarotes kviešu miltu
  • 4 ēdamkarotes saldā krējuma
  • 1 ēdamkarote sviesta
  • sāls, pipari

Pagatavošana

Lielā katlā uz mērenas uguns izkau­sē sviestu un maisot kādas 3 minūtes ap­cep plānās šķēlēs sagrieztu sīpolu un sa­kapātas ķiploka daiviņas. Pēc tam pieliek sakapātus puravus un bekonu un, nepār­traukti maisot, cep vēl 3 minūtes.

Bļodiņā sajauc miltus ar nedaudz bul­jona, pievieno dārzeņiem un maisot kar­sē 2 minūtes. Pielej atlikušo buljonu, pie­liek sakapātu vistas fileju, pieber sāli un piparus. Uzvāra, pēc tam liesmu sama­zina un vāra aptuveni 15 minūtes. Pie­vieno sagrieztus kartupeļus un vāra vēl 10 minūtes, līdz kartupeļi un gaļa mīk­sti. Iemaisa saldo krējumu un pavāra vēl 2 minūtes.

Jaunie kartupeļi.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

